Женщина показала, что произошло с ее телом после 18-дневного голодания (фото)

34-летняя Эмма Ван Карлен из Швеции поделилась результатом 18-дневного голодания. Соответствующее видео она разместила на своей странице в TikTok, где на нее подписалось более 108 тысяч пользователей.

В кадре Эмма говорит, что голодала ежедневно по 16 часов и питалась один или два раза в сутки с восьмичасовыми промежутками. Также пила воду и травяной чай, но очень пристально следила за употреблением правильных доз электролитов для поддержания организма, в частности калия, натрия и магния. Это, по ее словам, помогало избежать тошноты, головных болей и слабости.

Карлен признается, что тяжелее всего было в промежутке между 11 и 14 днем голодания. В последний день блогерша съела бульон и авокадо, а затем медленно ввела в рацион твердую пищу.

Женщина назвала длительное голодание "действительно трансформационным". Кроме похудения на 8 кг, у нее исчезли прыщи и раздражение на коже лица и шеи.

У Эммы исчезли прыщи и раздражение на коже лица и шеи Фото: коллаж Фокус

Сейчас она продолжает голодать дважды в год в течение трех-пяти дней.

Шведка признает, что такой рацион подходит далеко не всем и призывает людей проконсультироваться с медицинским работником, прежде чем экспериментировать со своим здоровьем.

Ролик об этом эксперименте собрал более 711 тысяч просмотров, много комментариев, лайков и репостов.

Обратите внимание, что врачи не рекомендуют голодать для оздоровления и похудения. Специалисты предупреждают, что отсутствие пищи в течение длительного времени может привести к расстройству пищевого поведения или даже смерти.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.