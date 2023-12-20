Мужчина попытался проникнуть на военную базу США, назвав себя Капитаном Америкой (фото)

"Супергерой" имел при себе винтовку AR-15 и более 100 патронов.

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В США в прошлом месяце 33-летний мужчина при попытке проникнуть на базу ВВС Макдилл заявил сотрудникам службы безопасности ВВС США, что он "Капитан Америка". Об этом пишет FOX News.

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По данным Министерства юстиции США, 3 ноября Барух Роше II заявил службе безопасности, что у него встреча с генералом Командования специальных операций США (SOCOM), когда его остановили на выходе и попросили предъявить удостоверение личности. По словам представителей властей, мужчина заявил, что должен предоставить совершенно секретную информацию.

Когда сотрудники службы безопасности не пустили его внутрь, американец стал спорить и угрожать, что будет каждый день возвращаться и искать офицеров, отказавших ему во входе.

Согласно уголовному делу, Роше был задержан из-за своего подозрительного поведения, а охрана обыскала его машину. В жалобе также говорится, что на территории базы MacDill AFB есть несколько знаков, запрещающих ношение огнестрельного оружия.

33-летний Барух Рош II Фото: Pinellas County Sheriff's Office

Минюст утверждает, что в багажнике машины Роуча находилась винтовка AR-15, а также пять магазинов, снаряженных 125 патронами.

Полицейское управление Тампы также прибыло на место происшествия и допросило подозреваемого. По словам официальных лиц, в отношении нарушителя был принят закон Бейкера из-за его крайнего состояния паранойи, психоза и угрозы причинить вред сотрудникам службы безопасности ВВС США.

Роше было предъявлено одно обвинение в попытке завладеть огнестрельным оружием на федеральном объекте. По данным прокуратуры США, ему грозит максимальное наказание в виде одного года лишения свободы в федеральной тюрьме.

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