Горожан шокировал рождественский вертеп с Марией и Иосифом в неприличной позе (видео)

Пользователи сети пишут, что смеяться над подобным — отвратительно, аморально и безответственно с религиозной точки зрения.

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В сети появилось курьезное видео со сломанным рождественским вертепом во время шквального ветра. Ролик на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) опубликовала пользовательница Christian Nightmares.

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В кадре можно увидеть сломанную ветром фигуру Девы Марии, которая качается ниже пояса перед Иосифом. Кажется, будто тот кладет руку ей на голову. В то же время на заднем плане, как будто со смеху, шатается и дергает рукой Щелкунчик.

Очевидец, который снимал все это из своего автомобиля, начал хохотать под романтическую музыку, звучавшую в салоне.

"До Рождества осталось всего 7 дней", — отметил он в описании.

Видео быстро собрало 175 тысяч просмотров, множество комментариев, лайков и репостов.

Рождественский вертеп шокировал горожан Фото: twitter//ChristnNitemare

Пользователи сети начали шутить в комментариях. Некоторые из них написали, что смеяться над подобным — отвратительно, аморально и безответственно с религиозной точки зрения.

"Все еще невинна?", "Иисус не один, кто придет", "Вертеп на современный лад", "По-моему, это мерзко", "Я еще такого не видела", "До чего докатился этот мир", "Кто о чем думает", — пишут юзеры под роликом.

Напомним, ранее Фокус писал о матери Харли Уолтон из Великобритании, которая рассмеялась, когда услышала о роли ее шестилетнего сына Майло в рождественском вертепе. Женщина записала диалог с ребенком на камеру своего телефона. После публикации этот ролик завирусился в TikTok и на следующий день школьник проснулся настоящей звездой соцсетей.

Кроме того, мы рассказывали о 33-летней Айни Сухайди из Лондона (Великобритания), которая опубликовала в TikTok видео со своей реакцией на красавца-незнакомца. Ее короткий ролик уже собрал несколько миллионов просмотров, тысячи комментариев и репостов.