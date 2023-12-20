"Невозможно сфотографировать": очевидцев озадачили таинственные фигуры в небе (фото)

В сети одни пользователи шутят, что это прибытие инопланетян, другие замечают сходство с летающим ковром.

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Загадочные разноцветные формы появились перед закатом в небе Эдинбурга, Лотианса и Файфы, что в Шотландии. Очевидцы начали публиковать соответствующие фото в социальных сетях и обсуждать, что это может быть. О странном случае написали журналисты издания Edinburgh Live.

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Сообщается, что загадочное атмосферное явление горожане наблюдали вечером во вторник, 19 декабря.

Эксперты объясняют, что так называемые "перламутровые облака" образуются в нижней части стратосферы над полярными регионами, когда солнце садится ниже горизонта. Поскольку облака освещаются снизу, то часто "окрашиваются" в яркие цвета. Преимущественно это случается в очень холодную и сухую погоду.

Впрочем, пользователи сети выдвинули свои неожиданные теории. Одни шутят, что это прибытие инопланетян, другие увидели сходство с летающим ковром.

"Эдинбург посещают инопланетяне", "Моя дочь также заметила это удивительное радужное облако. Пришла из школы и говорит: "Что это, черт подери, такое в небе?!", "Северное сияние", "Это точно не облака", "Летающий ковер в небе?", "Цвета меняются каждую секунду, невозможно сфотографировать", "Такие облака были над фондом Национального музея Шотландии в Грантоне", "Мы также видели это в небе над Файфом", — пишут юзеры под снимками.

Таинственное атмосферное явление в Шотландии Фото: Alasdair Morton

Напомним, ранее Фокус писал, что небо в американском штате неожиданно стало двухцветным. С одной стороны оно было красно-желтого оттенка, а с другой — темно-серого. Местные жители сравнивали закат солнца со сбоем программного обеспечения, а некоторые увидели в нем красоту природы.

Кроме того, в США таинственный ярко-зеленый огненный шар, который в один момент озарил все небо, напугал местных жителей. Они думают, что это может быть связано с НЛО.