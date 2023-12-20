Позор детского сада: женщину уволили после неудачного похода на корпоратив (фото)

Начальник написал работнице, что она может больше не приходить на работу.

Related video

Молли из Корнуолла, что в Великобритании, уволили с работы после неудачного похода на рождественский корпоратив. Об этом женщина призналась на своей странице в TikTok.

Важно

Как повысить свою эффективность на удаленной работе: 9 лучших советов (фото)

Британка утверждает, что после праздничного вечера получила на почту письмо от начальника с информацией о досрочном расторжении трудового договора.

На коротком ролике под бессмертный хит американского рэпера Фло Райда "Right Round" (Кружится голова) женщина продемонстрировала скриншоты полученного сообщения. Там говорится о том, что она может больше не приходить на работу.

"Уважаемая Молли, с сожалением подтверждаю результаты расследования событий, имевших место на рождественской вечеринке наших сотрудников в этот субботний вечер. Ваше поведение было грубым и неправомерным. Поскольку вы до сих пор на испытательном сроке, у меня нет другого выхода, кроме как немедленно расторгнуть ваш трудовой договор", — указано в письме.

Бывший работодатель обвинил Молли, которая так и не раскрыла свою должность, в том, что она "рисковала опорочить репутацию детского сада". Однако не написал о том, что конкретно стало причиной ее увольнения.

Молли уволили с работы после корпоратива Фото: tiktok//@m21lly

"7 января вам выплатят компенсацию за неиспользованные отпускные, а также отработанные часы за этот месяц", — пишет в тексте.

В следующем видео Молли сказала, что не может рассказывать о деталях инцидента, ведь в этой истории фигурирует третье лицо, которое "сыграло ту же роль", что и она, но сохранило свою должность, потому что работает там более двух лет.

Письмо от начальника Молли Фото: tiktok//@m21lly

"К сожалению, без ее разрешения я не могу рассказывать о том случае", — объясняет свою позицию Молли и признается, что некоторые из подписчиков даже предложил ей деньги, чтобы узнать всю правду.

Ролик уволенной британки собрал более 2,5 миллиона просмотров, множество лайков, комментариев и репостов.

"Это несправедливо, если то третье лицо сохранило свою работу, а вас уволили. Вы же обе делали то же самое", "Вы заинтриговали нас этой историей, а теперь молчите. Так нельзя", — написали под роликом подписчики, прежде чем женщина закрыла комментарии.

Напомним, ранее Фокус писал о работнике аэропорта, которого уволили после того, как один из пассажиров заметил непристойное послание, оставленное на чемодане.

Кроме того, мы рассказывали, как работник супермаркета, уволенный без предупреждения, "отомстил" магазину. Однако позже мужчина записал еще одно видео, в котором показал, что все это было шуткой.