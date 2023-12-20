Без пафоса и излишеств: 103-летнюю рождественскую елку продали за 160 тысяч гривен

Елка с 25 ветками и шестью мини-подсвечниками считается одной из первых искусственных рождественских деревьев массового производства.

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103-летняя искусственная рождественская елка была продана на аукционе в Великобритании более чем за 4 000 долларов. Об этом пишет UPI.

По словам представителей аукционного дома Hansons, елка высотой 2,5 фута (76 см), которую называют "самой скромной рождественской елкой в мире", была продана за 4 296,13 долларов (160 тысяч гривен).

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Елку принесли в дом семьи Дороти Грант, когда ей было 8 лет в 1920 году, и она стала основным элементом ее праздников на всю жизнь, вплоть до ее смерти в возрасте 101 года.

Елка с 25 ветками, 12 ягодами и шестью мини-подсвечниками считается одной из первых искусственных рождественских елок массового производства и, скорее всего, была куплена матерью Грант в магазине Woolworth's в Лондоне.

"Какой бы простой она ни была, Дороти любила эту елку. Она стала основным элементом семейных праздников на десятилетия. Он напоминает нам о том, что для того, чтобы передать дух Рождества, не нужны экстравагантность и излишества. Для Дороти было достаточно иметь елку", — сказал Чарльз Хэнсон, владелец аукционного дома Hansons Auctioneers, в пресс-релизе.

84-летняя Ширли Холл, которая унаследовала елку Фото: Instagram

Елка перешла к дочери Грант, 84-летней Ширли Холл, которая живет недалеко от Лафборо, Англия.

"Продавщица решила расстаться с ней, чтобы почтить память матери и обеспечить ее сохранность как скромного напоминания о жизни в 1920-х годах. Несмотря на разрушения, вызванные Первой мировой войной и пандемией испанского гриппа, в обществе вновь вспыхнул оптимизм", — говорит Хэнсон.

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