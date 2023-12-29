В этой увлекательной подборке мы расскажем о необычных и курьезных случаях, которые происходили в 2023 году на свадьбах по всему миру.

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Добро пожаловать в захватывающий мир свадебных приключений, где каждый момент наполнен удивительными, запоминающимися и порой комическими событиями.

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Конец роскошной жизни: миллиардер, который хвастался своим богатством, стал банкротом (фото)

Готовьтесь к смеху, удивлению и, возможно, к слезам радости и счастья, ведь свадьба — это всегда нечто особенное, полное неожиданностей и веселья. Все молодожены, наверное, хотят, чтобы новый этап их жизни начался красиво и эффектно. Однако не всегда задумки идут по плану.

Невеста попросила не забывать о подтяжках для брюк

У отца 36-летней невесты Сары Грундман-Коннорс из Нью-Джерси, что в США, упали штаны прямо перед алтарем. Соответствующее видео женщина опубликовала на своей странице в TikTok.

На записи показано, как 74-летний Леонард Грундман во время свадебной церемонии ведет свою дочь к алтарю, где ее ждут жених и священник. Неожиданно брюки отца спадают до щиколоток. Растерянный мужчина в белом нижнем белье быстро наклонился, чтобы их поднять.

При этом фотограф успевает сделать несколько снимков, а шокированные гости начинают смеяться.

"Убедитесь, что тот, кто ведет вас к алтарю, носит подтяжки", — отметила девушка в описании к видео.

Сара говорит, что свадебная церемония состоялась в Эсбери-Парке еще в 2021 году, но опубликовать запись она решилась только сейчас.

Невеста решила взимать "плату за неявку" с гостей

Одна невеста из Австралии придумала, как справиться с разочарованием, которое возникает, когда люди не приходят на свадьбу. Она просто хочет взять с них "плату за неявку".

Молодая женщина задумалась о введении такого штрафа после того, как 10 гостей в последнюю минуту отказались от участия в ее свадебной церемонии, отправив свои подтверждения почти шесть месяцев назад. Согласно сообщению, оплата за место проведения свадьбы не подлежала возврату.

"До свадьбы осталась неделя, а я уже передала подтвержденные номера в заведение и заплатила оставшуюся сумму — 12 426 долларов. За последнюю неделю десять гостей, которые ранее заявили о своем участии, сказали, что приедут, но теперь отменили приглашение, сославшись на то, что им слишком дорого добираться из одного штата в другой. Разумно ли требовать, чтобы они сами покрыли эти расходы?" — рассказала женщина, выступая в подкасте "She's on the Money".

Иногда свадебные курьезы касаются и невесты Фото: Pexels

Невеста также рассказала, что официальные приглашения были разосланы гостям в январе, а большинство участников прислали подтверждения в июле.

Подружка невесты и фотограф сбежали на "секретную" фотосессию

Невеста поделилась своим разочарованием после того, как получила от фотографа обратно свои свадебные фотографии, на которых вместо молодоженов была запечатлена… семья ее подруги.

Фотограф был новичком в своем деле, но продемонстрировал невесте умение делать отличные снимки, поэтому они договорились устроить свадебную фотосессию — небольшой пакет из 300 цифровых фотографий и альбом. Когда фотографии были доставлены, пара уселась и с волнением принялась рассматривать снимки, сделанные в их особенный день.

Свадьба — это всегда событие, полное неожиданностей и веселья Фото: Pexels

После нескольких обычных снимков они наткнулись на милую фотографию одной из подружек невесты и ее семьи. Потом появилась еще одна. И еще. И так — пока молодожены не пролистали целых 43 кадра из чужой эксклюзивной фотосессии. Оказалось, что значительная часть заказанных молодоженами снимков была сделана для их гостьи. Что еще хуже, они были сделаны в месте, расположенном далеко от места свадебного торжества. А это значит, что подружка невесты, ее семья и сам фотограф специально покинули церемонию, чтобы отснять фотосессию, которую в итоге оплатила невеста.

Теперь гостья просит показать снимки с мероприятия, а расстроенная невеста не знает, как ей поступить — она не хочет, чтобы ее подруга просто так получила свои фото. Многие пользователи в соцсетях посоветовали отомстить "подруге" за ее подлый поступок, а другие предложили потребовать у фотографа скидку за плохую работу.

Втайне от мужа трижды вышла замуж — ради денег

Жительница Китая по фамилии Чжоу, уже состоящая в браке, вступила в новый союз с другими мужчинами с целью получения дополнительных финансов и свадебных подарков.

С тремя своими потенциальными "мужьями" (их фамилии Луо, Чжан и Сюй) дама знакомилась на работе или в интернете. Она умело скрывала эти отношения от своего настоящего мужа, который занимался бизнесом и редко появлялся дома. Чжоу называла их вымышленными именами, встречалась в течение нескольких месяцев, а затем предлагала пожениться.

Женщина умело скрывала другие отношения от своего настоящего мужа Фото: Pixabay

Чтобы избежать официальной регистрации брака, китаянка врала, что ее дом попал под снос и ей необходимо остаться незамужней, чтобы получить государственную компенсацию. Однако она предлагала провести свадебную церемонию, чтобы получить подарки и деньги. На церемониях все родственники и друзья с ее стороны были нанятыми актерами — причем некоторых фальшивых гостей Чжоу продолжала нанимать на протяжении нескольких лет.

Драка на свадьбе из-за меню

Свадьбу в Телангане (Индия) отменили после того, как семья жениха возмутилась отсутствием бараньего костного мозга в невегетарианском меню, выбранном стороной невесты.

После церемонии помолвки разгорелась ссора, когда гости указали на то, что не подается бараний костный мозг. Когда хозяева — семья невесты — подтвердили, что костный мозг в блюда не добавляли, началась драка.

Свадебные церемонии в Индии часто заканчиваются курьезами Фото: Pexels

Вскоре в дело вступила полиция. Сотрудники местного отделения полиции попытались убедить семью жениха разрешить ссору, но те, разгневанные тем, что они назвали "оскорблением", не успокоились. Они утверждали, что родственники невесты намеренно скрыли от них тот факт, что костный мозг не входит в меню. В итоге вечеринка закончилась тем, что семья жениха отменила свадьбу.

Свадебные курьезы, о которых писал Фокус

В 2023 году читатели Фокуса могли насладиться различными историями. Мы писали о нашумевших свадебных церемониях, которые уже смогли войти в историю благодаря своей масштабности и стоимости. Попали в этот список и необычные подарки молодоженам, скромные приемы, неожиданные случаи и даже разводы спустя день после совместной жизни. Одна больше всего нашим читателям пришлась по душе история со случайно включенным диктофоном на свадьбе.

Невеста поделилась историей о том, как она создала аудиокнигу пожеланий, купив старый телефон для записи в благотворительном магазине. После свадьбы девушка слушала записи пожеланий, оставленных гостями на празднике. Однако она случайно наткнулась на разговор своей тети и двоюродного брата, который был зафиксирован чувствительным микрофоном. Видео стало популярным и набрало 3,2 миллиона просмотров.

В записи невеста услышала оскорбления, адресованные ей лично. Родственники назвали молодоженов безвкусными и осудили их решение исключить некоторых людей из списка гостей.

"Как можно быть такими бестактными и невоспитанными?" — восклицала тетя невесты.

Ранее Фокус сообщал, что 91-летний миллиардер вновь ищет невесту. Избранница должна быть старше 45 лет и иметь опыт в бизнесе, чтобы помогать мужу. У миллиардера есть четверо детей от предыдущих браков.

Также стало известно, что девушка вышла замуж за бывшего сводного брата. Пара, которая в детстве постоянно ссорилась, вновь встретилась на вечеринке через 10 лет после развода родителей и обнаружила, что между ними проскочила искра.