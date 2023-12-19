"Дорогой Санта": трогательное письмо 10-летней девочкой поразило пользователей соцсетей

Девочка по имени Лилли смогла растопить сердца людей всего одной небольшой просьбой на Рождество.

Душераздирающее письмо, написанное 10-летней девочкой Санта-Клаусу, стало вирусным в соцсетях после того, как им поделились многочисленные благотворительные организации Великобритании в это Рождество. Об этом пишет Daily Star.

10-летняя девочка написала душераздирающее письмо, которое "не должен писать ни один ребенок". Благотворительная организация Big Help Project, расположенная в Кенсингтоне (Англия), первоначально опубликовала послание в рамках своей кампании "Дорогой Санта", цель которой — привлечь внимание к трудностям, с которыми сталкиваются семьи, живущие в бедности, во время праздничного сезона.

"Санта, мама сказала мне, что в этом году ты заболел и не сможешь прийти к нам домой. Надеюсь, ты скоро поправишься. Я думаю, это сделает моего брата счастливым! С любовью Лилли xx (10 лет). PS. Мы были очень хорошими и послушными", — написала девочка.

Благотворительная организация опубликовала ее просьбу в Facebook.

"Ни один ребенок не должен думать, что Санта плохо себя чувствует и не может принести ему подарки. Каждый седьмой ребенок останется без подарков в это Рождество. Мы используем нашу кампанию "Дорогой Санта", чтобы отразить трудности, с которыми столкнутся семьи, живущие в бедности, в праздничный сезон. В рамках этой кампании мы расскажем о пяти различных письмах Санте от детей, живущих в бедности, поскольку для многих из них это время года — не праздник, а выживание", — написали представители организации.

Девочка пожелала здоровья Санте Фото: Cometogetherchristmas2023

Позже письмом поделилась другая благотворительная организация Come Together Christmas в рамках своей праздничной кампании. Они опубликовали сообщение в Instagram с просьбой помочь поддержать нуждающиеся семьи в Ливерпуле (Англия).

"По оценкам, в этом году каждый седьмой ребенок проснется ни с чем в рождественское утро, а около 24 000 детей в Ливерпуле живут в бедности и неблагоприятных условиях. Но с ростом стоимости жизни и цен на электроэнергию это не просто случай отсутствия игрушек или подарков, это 1000 семей, борющихся за газ, электричество и еду", — говорилось в сообщении.

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