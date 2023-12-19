Женщина не успела прийти в себя после родов, как снова забеременела (фото)

Фейт Деннер признается, что имеет особую страсть к беременности и родам, ведь и сама она из многодетной семьи.

Домохозяйка Фейт Деннер из Великобритании забеременела снова почти сразу после родов. Несмотря на то, что женщина принимала два вида противозачаточных средств, тест показал положительный результат. Об этом молодая мать призналась на своей странице в TikTok.

Британка замужем за своим возлюбленным Тимоти Деннером. Сейчас супруги воспитывают уже троих детей: двухлетнего Джои, годовалую Мию и Амелию, которой только что исполнилось шесть месяцев.

Фейт призналась в особой страсти к беременности и родам, ведь и сама она из многодетной семьи — имеет десять братьев и сестер.

"Мы вышли из больницы с одним ребенком, чтобы через девять недель забеременеть снова", — рассказывает она и делится, что во время третьих родов должна была родиться двойня, но один малыш, к сожалению, не выжил.

Фейт Деннер со своим семейством Фото: instagram//moma_bear_2

Ее ролик в TikTok ошеломил многих зрителей и за короткое время собрал более 1,6 миллиона просмотров, а также множество лайков и репостов.

"Мой кошмар", "Как это вообще возможно?", "У меня тоже родились близнецы. Разница между обоими мальчиками всего 10 месяцев", "Мой муж не приближался ко мне после родов еще очень долго! И даже сейчас я использую все доступные контрацептивы", "Счастья и здоровья вам, это главное", — пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, ранее Фокус писал о Джастин Глен из Великобритании, которая раскрыла секрет быстрых и относительно безболезненных родов. Она утверждает, что родила ребёнка всего за шесть минут "с четырьмя толчками и без разрывов", хотя этому предшествовало пять часов схваток. Британка дала несколько важных советов для беременных женщин.

К тому же мы рассказывали историю Алисы и Кристиана из США, которые решили купить торт, чтобы узнать пол своего первого ребенка, но все пошло не по плану. В TikTok супруги опубликовали видео события, которое набрало более 40 миллионов просмотров.