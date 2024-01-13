Секс-скандал в Польше: священника, который организовал оргию, арестовали

В Сосновецкой прокуратуре заявили, что священнослужителю предъявили 4 обвинения. Три из них касаются преступлений, связанных с наркотиками. Четвертое — причинение тяжких телесных повреждений и неоказания помощи человеку.

11 января прокуратура предъявила священнослужителю по имени Томаш, который организовал гомосексуальную оргию в 2023 году. Об этом сообщает Wprost.

Сообщается, что прокуратура предъявила четыре обвинения. Суд удовлетворил ходатайство следователей и вынес постановление о временном аресте подозреваемого сроком на два месяца.

Как рассказал представитель Сосновецкой прокуратуры Вальдемар Лубневский, три обвинения касаются преступлений, связанных с наркотиками. Одно из них – передача другому лицу запрещенного вещества.

Он также отметил, что четвертое обвинение касается причинения тяжких телесных повреждений и неоказания помощи человеку, здоровье и жизнь которого находились в опасности.

Священник устроил оргию в Польше: что известно

В Польше священнослужители устроили оргию в Приходе Пресвятой Девы Марии Ангельской в Домброве Гурничей. На мероприятие вызвали также мужчину-проститутку. Тот потерял сознание. Один из участников позвонил медикам. Те приехали, чтобы помочь, но остальные представители духовенства отказывались пропускать их. Пришлось вызвать на подмогу правоохранителей, но работник секс-индустрии умер.

Сосновецкая епархиальная курия заявила, что проведет собственное расследование. Сообщается, что подозреваемый Томаш был немедленно лишен всех церковных должностей и функций. Его также отправили жить за пределы прихода. Ему грозит изгнание из клерикального государства.

Пшемыслав Лех, директор пресс-службы Сосновецкой епархии, сообщил, что курия сделает все возможное, чтобы прояснить ситуацию и сурово наказать виновных.

"Мы также заверяем вас, что церковная община и общественность будут проинформированы о ходе расследования до тех пор, пока, как мы надеемся, вопрос не будет полностью решен. Мы полны решимости искоренить это зло", — сообщил Пшемыслав Лех.

Ранее Фокус писал об обнаженной вечеринке на Закарпатье. Так, мероприятие под названием "Новогодний Love Camp. Сказка сказок" проходило в период с 27 декабря по 4 января. А в описании организаторы говорят о медитации и работе с "сексуальной энергией".