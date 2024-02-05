Боролись почти час: рыбак собственноручно выловил 4-метровую белую акулу (видео)

Блейн Кенни говорит, что после встречи с гигантской хищницей ему трудно передать словами свои эмоции.

Известный охотник за акулами Блейн Кенни сумел собственноручно выловить гигантскую белую акулу длиной 4 метра и весом более 1200 килограммов. Это произошло на одном из пляжей Наварра, примерно в 25 милях к востоку от Пенсаколы (Флорида, США). О курьезном случае написало издание The Sun.

Блейн Кенни является владельцем фирмы, специализирующейся на вылове акул и организации подобных туров. Вместе со своим партнером Диланом Виром мужчина решил поймать "самую большую акулу".

На опубликованном в YouTube видео можно увидеть, как Кенни с напарником борются с морским хищником, прежде чем вытащить его на берег. Для приманки они использовали отрезанные головы тунца и меч-рыбы общим весом около 230 килограммов.

Известный охотник за акулами Блейн Кенни поймал 4-метровую белую акулу Фото: YouTube/@ Coastal Worldwide Известный охотник за акулами Блейн Кенни поймал 4-метровую белую акулу Фото: YouTube/@ Coastal Worldwide

Рыбак рассказывает, что рано утром увидел рывок на удочке и начал втягивать добычу. В течение часа акула постоянно выскальзывала обратно в воду, несмотря на все усилия охотников ее укротить.

После ожесточенной борьбы, использовав квадрокоптер, Кенни удалось вытащить хищницу на берег, быстро освободить ее от крючка и отпустить обратно в воду.

Взволнованный мужчина говорит, что после встречи с гигантской хищницей ему трудно передать словами свои эмоции, хотя у него есть немалый опыт в этом деле.

"Я говорил это уже много раз, но на самом деле словами нельзя описать то, что чувствуешь, когда видишь эту рыбу прямо здесь", — сказал он.

Кстати, однажды Блейну пришлось 32 минуты бороться с акулой, которую он случайно зацепил на крючок во время рыбалки. Эти драматические кадры также были сняты на видео.

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья популярного пляжа Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной примерно четыре метра. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

Кроме того, мы рассказывали, как 23-летний Брэндон Гриффин из Южной Флориды, что в США, поймал на удочку четырехметровую акулу-молота. Парню пришлось прыгать в воду и вынимать добычу голыми руками. В комментариях пользователи разошлись во мнениях. Одни хвалят его за проявленный героизм. Другие критикуют за безрассудство и очевидные суицидальные наклонности.