Пассажир публично разбил свой чемодан, чтобы не доплачивать за него в аэропорту (видео)

На видео можно увидеть, как мужчина раздраженно смотрит на персонал аэропорта, а затем вынимает свой багаж и начинает отбивать ручку и колеса.

Пассажир в аэропорту Эдинбурга оказался в крайне неприятной ситуации, когда выяснил, что его ручная кладь слишком большая. На стойке регистрации мужчине не удалось втиснуть чемодан в ящик для измерения габаритов багажа. Его реакция на это просто шокировала очевидцев, пишет издание Daily Record.

Путешественник знал, что если чемодан не поместится в бокс, ему придется доплачивать. Поэтому он начал отрывать куски от чемодана, чтобы уложиться в норму.

На видео, которое на момент публикации собрало 7 миллионов просмотров, можно увидеть, как пассажир раздраженно смотрит на персонал аэропорта, а затем вынимает свой багаж и начинает отбивать колеса. Оторвав первое, он разламывает телескопическую ручку на куски и в конце концов втискивает чемодан в измеритель.

После этого сотрудница авиакомпании разрешает ему пройти с ручной кладью в салон. Довольный мужчина, в свою очередь, с улыбкой собирает обломки, получает документы и направляется в самолет. Другие пассажиры внимательно наблюдали за происходящим, а после завершения "операции" даже поаплодировали.

К слову, большинство авиакомпаний берет дополнительную плату за ручную кладь, превышающую стандартные габариты около 45x36x20 см. Чем больше и тяжелее багаж туриста, тем дороже он обойдется для транспортировки.

Мужчина таки поместил свой чемодан в бокс Фото: TikTok

Пользователи сети шутят в комментариях под роликом.

"Брат, просто оставь его в покое, твой чемодан полностью соответствует габаритам"

"Так странно видеть людей, которые проходят мимо с еще большими сумками"

"Он, видно, должен был унизить себя, делая все это на глазах у толпы"

"На самом деле ему досталась самая маленькая сумка"

"Там было так много людей, которые шли за ним с большими сумками. Как же это несправедливо"

"Теперь он испортил свой чемодан, и замена будет стоить больше, чем дополнительная плата за багаж"

"Может, и так. Но он победил эту проклятую систему. Браво!"

Напомним, ранее Фокус писал, что одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). Технический работник аэропорта отпустил с длинного металлического пандуса в верхней части незакрытого багажного отделения инвалидную коляску одного из пассажиров авиакомпании, а его коллега ждал внизу и не приложил никаких усилий, чтобы поймать или хотя бы замедлить его движение.

Кроме того, мы сообщали, что 43-летнего Кристофера Томсона из Великобритании сняли с самолета из-за хулиганства на борту, а также оскорбления пилота. Инцидент произошел на рейсе до греческого острова Санторини.