Совпало все: бабушка выиграла в лотерею благодаря своим внукам

Гленда Ханикатт каждый вечер придерживалась одной и той же простой стратегии игры. Недавно ее способ принес результат.

Бабушка из Северной Каролины (США) выиграла джекпот в размере 265 152 долларов (чуть больше 10 млн гривен), использовав возраст своих внуков в розыгрыше Cash 5. Об этом пишет UPI.

Гленда Ханикатт из Монро рассказала представителям образовательной лотереи Северной Каролины, что всегда использует одну и ту же стратегию для игры в лотерею.

"Я всегда играю используя числа, которые соответствуют возрасту моих внуков. Это происходит почти каждый вечер", — сказала Ханикатт.

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Американка купила лотерейный билет стоимостью 1 доллар для розыгрыша 14 января в магазине Food Lion на бульваре Западный Рузвельт в Монро. В нем совпали все пять чисел, участвовавших в розыгрыше.

"Три предыдущих раза у меня совпали четыре из пяти шаров на Cash 5", — отметила пенсионерка.

Иллюстративное фото Фото: UPI

По словам Ханикатт, она была приятно удивлена, когда увидела результаты на следующее утро после розыгрыша.

"Потребовалось время, чтобы все осознать. Это был шок", — добавила она.

Ханикатт забрала свой приз в штаб-квартире лотереи в четверг (25 января). Женщина выбрала единовременный платеж. После обязательных удержаний федеральных налогов и налогов штата она забрала домой 189 584 доллара (чуть больше 7,1 млн гривен).

Победительница сказала представителям лотереи, что полученные призовые деньги пойдут на ремонт дома.

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