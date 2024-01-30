Домовладелец нашел "капсулу времени" 1994 года с письмом в будущее (фото)

В "капсулу времени" мужчина положил вещи, с которыми любил играть в детстве. Однако он не понимает, зачем добавил туда сигареты и спиртовую салфетку.

42-летний американец Натан Хедден, который сейчас живет вблизи Дентона в Техасе (США), был в восторге, узнав о неожиданном открытии спрятанной им в 1994 году "капсулы времени". Об этой истории написало издание ВВС.

С Хедденом через социальные сети связался Стивен Графф — новый владелец дома в Спрингфилде (штат Миссури), где он жил в детстве. Стивен разместил в социальной сети Threads фотографию "сокровища" и письмо, которое его владелец написал в будущее.

"Капсула времени" Натана Хеддена Фото: Threads

Благодаря "сарафанному радио" Граффу чудом удалось найти Хеддена.

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"Это безумие, что ее нашли. Так трогательно наблюдать за реакцией людей на воспоминания о 90-х. Я давно не вспоминал об этой капсуле времени, но счастлив увидеть ее через 30 лет", — говорит Хедден.

В банку из-под кофе "Cain's Premium" он положил фигурки "Черепашек-ниндзя" и персонажей мультсериалов 90-х, игрушечную машинку, открытку "Король Лев", карточки футболистов Джона Рэндла, Кита Маккеллера и Кента Халла, фальшивую 50-долларовую купюру, фото его 10-летнего брата, которому мальчик предсказал в письме "многообещающее будущее".

Американец положил в банку из-под кофе ценные для себя вещи Фото: Threads

"Я положил туда вещи, с которыми любил играть. Однако несколько вещей удивили меня сейчас, например сигареты и спиртовая салфетка. Не понимаю, почему я тогда решил, что они должны быть в капсуле времени? Я точно остался коллекционером" — добавил Хедден.

Хэдден написал письмо в будущее Фото: Threads

Открытие капсулы времени 90-х стало настоящей сенсацией в соцсетях. Пост Граффа в Threads собрал более 5 тысяч лайков. Тысячи людей со всего мира поделились и своими воспоминаниями о детстве и ностальгией по 1990-м.

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