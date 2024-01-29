Начала волноваться: мама заметила, что в школе изменили прическу дочери без ее разрешения

Перед походом в школу женщина собрала волосы девочки в два больших пучка, которые, как она надеялась, останутся нетронутыми в течение дня. Однако вернувшись домой она заметила другую прическу.

Женщина бала озадачена решением школьного ассистента 5-летней дочери изменить ее прическу без предварительного разрешения. Желая узнать причину такого поступка, мама ребенка обратилась к пользователям родительского форума Mumsnet.

Женщина, которая не захотела называть свое имя, серьезно расстроилась после того, как поняла, что школьная воспитательница изменил прическу ее младшей дочери.

Перед тем как отвести девочку в школу, мама собрала ее густые волнистые волосы в два больших пучка, которые, как она надеялась, останутся нетронутыми в течение дня. Однако по дороге домой она увидела, что у ее 5-летняя дочки новая прическа.

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Девочка вернулась домой с заплетенными волосами в две отдельные косички, что заставило ее маму задуматься, почему в школе посчитали нужным изменить прическу, не спросив ее разрешения.

"Когда я забирала ее из школы, у нее были две косички вместо собранных в пучок волосов. Я не замечала этого целую вечность, пока она не оказалась в машине. Только потом я вспомнила, что это не так, как мы делаем каждое утро. Я спросила мою дочь, почему ее прическа изменилась, и она сказала, что воспитательница позвала ее после обеда, распустила волосы и заплела их", — написала женщина.

Иллюстративное фото Фото: Pinterest

Женщина начала волноваться, что сотрудница школы поступила так потому, что у ее дочери могли быть гниды (яйца вшей). Однако она считает, что в этом случае ее должны были проинформировать.

"Я сначала подумала, что это гниды, но нам всегда сообщает об этом учитель в тот же день, плюс приходит электронное письмо. Может, ей просто не понравился стиль?" — спросила мама в конце.

Многие родители на форуме поспеши поделиться своими догадками. По их мнению, скорее всего, девочка пожаловалась на прическу или один из ее пучков распустился, поэтому воспитательнице пришлось принять меры.

"Я работаю в начальной школе и никогда бы так не поступила. Это кажется странным. Единственное, что мне приходит в голову, это то, что волосы были у нее перед лицом и она сказала, что он мешает. Думаю, это единственная причина, по которой я бы стала трогать волосы чужого ребенка", — написала одна женщина.

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