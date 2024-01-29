"Лучший день в жизни стал худшим": женщина была замужем всего 60 минут (фото)

Невеста утешает себя тем, что они с мужем успели поклясться друг другу в любви.

44-летняя Джонни Дэвис из Небраски, что в США, была замужем всего 60 минут. Во время свадебной церемонии ее 48-летний жених Торазе неожиданно схватился за сердце и упал. К сожалению, врачам не удалось спасти ему жизнь. Об этой истории написало издание The Sun.

По словам Джонни, выходя из церкви, мужчина вдруг пожаловался, что не может дышать и попросил воды. Невеста подумала, что любимому стало плохо из-за жары и тесного свадебного костюма, но уже через мгновение он упал на пол.

44-летняя Джонни Дэвис из Небраски овдовела на собственной свадьбе Фото: Johnnie Davis

Скорая помощь приехала за считанные минуты, однако врачи уже ничего не могли сделать. Как позже выяснилось, у жениха оторвался тромб, это вызвало остановку сердца.

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На протяжении нескольких недель Джонни пыталась оправиться от шока. К тому же, их семье не так давно потеряла еще нескольких членов. Поскольку четырехлетняя дочь О'Шин постоянно спрашивала о папе, женщине пришлось объяснять, что он уже никогда не вернется.

Джонни вместе со своим возлюбленным на свадьбе Фото: Johnnie Davis

Джонни утешает себя тем, что они с мужем успели произнести брачные обеты и поклясться друг другу в любви.

Теперь она пытается пережить потерю и двигаться вперед.

"Это было очень тяжело, но я стараюсь жить дальше, насколько это возможно. О'Шин постоянно спрашивает о своем папе, и я вожу ее к нему на могилу. Возможно, он был моим мужем всего час, но я позабочусь о том, чтобы память о нем продолжалась всю жизнь", — добавила Джонни.

Джонни Дэвис с семьей Фото: Johnnie Davis

Кстати, это уже не первая подобная история. Ранее Фокус писал о невесте, которая подала на развод всего через 48 часов после свадьбы с мужем, потому что он не уважал ее просьбы в день свадьбы.

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