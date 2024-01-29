Пережили шок: покупатели нашли "сюрприз" в упаковке с пирожками (фото)

Пользователи сети в комментариях делятся своими впечатлениями от увиденного.

Покупатели одной из самых известных австралийских пирожковых утверждают, что в их еде были мертвые крысы. Об этом пишет издание Daily Mail.

Двое мужчин выложили в соцсети фотографии грызунов, которых они якобы нашли в своих пирожках после того, как сделали заказ в заведении Beefys at Aussie World, расположенном на юго-западе от Саншайн-Кост (Австралия).

Один из них посоветовал своим подписчикам быть осторожными с едой, опубликовав фотографию мертвой крысы, покрытой овощами из салата. Он отметил, что отказался от блюда, как только нашел отвратительный "сюрприз".

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Другой покупатель также добавил снимки останков грызуна в пирожке с салатом. Мужчина утверждает, что нашел его в упаковке через четыре-пять дней после приобретения блюда.

Покупатель нашел крысу в пирожке Фото: Facebook

Эти сообщения быстро распространились в социальных сетях. Юзеры начали делиться своими впечатлениями и шоком от увиденного.

"Такую еду мой кот оставляет на коврике у двери. Делится со мной"

"В детстве это было мое любимое заведение. Спасибо, что разрушили иллюзии"

"Наверное, это было сделано намеренно, не так ли?"

Один из пользователей сети заметил, что не стоит обвинять Beefy's в том, что в пакете с салатом оказалась крыса, поскольку упаковкой еды, по его словам, занимается другая компания.

Покупатель нашел крысу в пирожке Фото: Facebook

"Я, конечно, не обвиняю магазин, потому что это не имеет к ним никакого отношения, но, наверное, не мешало бы дважды проверить упаковку", — написал он.

Напомним, что это уже далеко не первый подобный случай. Ранее Фокус писал о женщине из шотландского Глазго, которая была обманута в одном из супермаркетов сети Waitrose. Клиентка приобрела бутерброд с солёной говядиной в вакуумной упаковке, но когда открыла его, то увидела неприятный "сюрприз". Женщина пожаловалась, что это был худший день в ее жизни. Впрочем, пользователи соцсетей сначала даже не поняли, в чем именно проблема.

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