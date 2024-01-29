Начала кричать: женщина нашла зуб крысы внутри шоколадного батончика Snickers (фото)

Пэйтон Дэвис надкусила батончик и выплюнула в руку кусок с тем, что не смогла раскусить. Это вызвало у нее боль во рту, после чего женщина обратилась к специалистам со своей "находкой".

Пэйтон Дэвис из США рассказала, что нашла крысиный зуб внутри шоколадного батончика Snickers. Об этом пишет WLBT.

Женщина купила батончик в ноябре в магазине Family Dollar в округе Понтоток, штат Миссисипи. Она надкусила батончик и выплюнула в руку кусок с тем, что не смогла раскусить. Изначально она думала, что это орех. Однако "ингредиент" оказался тверже.

Американка утверждает после этого него у нее заболело во рту. Тогда она начала кричать, зовя своего сына.

"Я отнесла это к местному стоматологу, он посмотрел и сказал, что это точно не человеческий зуб. Возможно, это зуб грызуна", — рассказала пострадавшая.

Читайте также:

Редкий двухголовый теленок стал звездой в соцсетях (видео)

Косметическое средство может привлекать гигантских пауков

Безликое "морское чудовище" выбросило на берег в Англии (фото)

Пэйтон Дэвис решила нанять адвоката Фото: WLBT

Дэвис наняла адвоката Д. Дж. Грегори из юридической фирмы "Грегори" в Сальтильо, штат Миссисипи.

"Насколько я понимаю, она связалась с компанией Mars (производитель Snickers), и довольно быстро, я думаю, они поняли, что у них возникла проблема с обслуживанием клиентов. Они прислали ей несколько купонов. А после того как она откусила от батончика и обнаружила зуб животного, что может быть лучше, чем купоны на тот же самый продукт, в котором вы только что обнаружили этот зуб крысы? Этот опыт будет преследовать ее, и она рассматривает все возможные варианты дальнейшего судебного разбирательства", — сказал Грегори.

Читайте также:

Колдунья наказала преступника, наслав на него рой пчел

Отец по ошибке купил для сына 6-метрового динозавра

Первая ракетка мира рассказал об "особых" отношениях с деревом