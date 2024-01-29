Женщина купила ужасный дом за 1 фунт стерлингов: теперь ей завидуют все соседи (фото, видео)

Несмотря на табличку "заходите на свой страх и риск", 36-летняя Максин Шарплз взялась за полную реконструкцию жилья.

Заброшенный дом в Ливерпуле (Великобритания), стоивший всего за 1 фунт стерлингов, радикально трансформировался в руках новой владелицы всего за несколько лет. Теперь ей завидуют все соседи. Подробнее об этом рассказывается в видео на YouTube-канале Make It.

Дом выставили на продажу благодаря инициативе городского совета "Дома за фунт" (Homes for Pound Scheme), чтобы возродить заброшенные объекты недвижимости.

В 2015 году его приобрела тогдашняя аспирантка Ливерпульского университета 36-летняя Максин Шарплз.

Дом Максин Шарплз после реконструкции Фото: Maxine Sharples

"Мне позвонили и сообщили, что я попала в короткий список. Сначала подумала, что это мошенничество, но все-таки согласилась прийти на собеседование", — вспоминает она.

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Несмотря на табличку на двери "заходите на свой страх и риск", женщина взялась за полную реконструкцию дома. Согласно ее эскизам, спальня и ванная комната должны были расположиться на первом этаже, а кухня и гостиная — наверху.

До ремонта Фото: Maxine Sharples До ремонта Фото: Maxine Sharples

Однако эти планы неожиданно перечеркнула пандемия. Шарплз не удалось найти подрядчиков по доступной цене, поэтому она решила заняться ремонтом самостоятельно, бросив постоянную работу.

В какой-то момент проект реконструкции застопорился из-за нехватки средств и болезненного развода Максин с любимым мужем во времена безработицы. Женщина очень боялась, что потеряет право собственности, а 60 тысяч фунтов стерлингов, потраченных на ремонт, пропадут зря.

К счастью, местные власти продлили срок завершения реконструкции. Кроме того, к ремонту присоединилась группа друзей новой владелицы жилья, поэтому все отделочные работы были завершены вовремя.

После ремонта Фото: Maxine Sharples После ремонта Фото: Maxine Sharples

Теперь в доме есть роскошная ванная комната, спальня с кроватью king size и пол с подогревом. На втором этаже — изящная кухня и просторная гостиная в современном стиле.

После масштабной трансформации дом не узнать — из "развалюхи" он превратился в люксовый таунхаус.

Максин называет второй этаж "городским спокойным раем", где можно расслабиться, заняться йогой, почитать и отдохнуть от городской суеты.

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