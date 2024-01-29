Женщина развелась с мужем из-за того, что он не мылся и редко чистил зубы (фото)

В ходе судебных слушаний женщина доказала, что ее супруг пренебрегал правилами личной гигиены и прекратил ухаживать за собой.

Жительница Анкары расторгла брак с мужем, потому что он не принимал душ, чистил зубы всего один-два раза в неделю и не уделял внимания личной гигиене. Также Верховный суд обязал мужчину выплатить экс-супруге компенсацию в размере 500 тысяч лир (600 тысяч гривен). Об этом пишет газета Sabah.

В ходе судебных слушаний женщина, имя которой не называется, доказала, что ее супруг пренебрегал правилами личной гигиены и прекратил ухаживать за собой. Она отметила, что он чистил зубы всего несколько раз в неделю и носил одну и ту же одежду по 5 дней подряд. После осознания, что она больше не может терпеть такое небрежное отношение к гигиене со стороны своего супруга, женщина подала на развод.

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Общие знакомые пары подтвердили показания заявительницы в суде. Также коллеги мужчины по работе утверждали, что работать с ним в одном помещении было невыносимо из-за неприятного запаха. В итоге суд полностью признал вину ответчика.

Решение, признанное региональным апелляционным судом соответствующим закону, было утверждено 2-й палатой Кассационного суда и окончательно утверждено. В своем решении Кассационный суд постановил, что муж-ответчик полностью виноват в событиях, приведших к разводу, в частности, в том, что не уделял внимания личной гигиене и устранению запаха пота, в то время как женщина была "безупречна".

Сенем Йылмазель рассказала, что решение о компенсации также было одобрено Фото: YouTube

Адвокат жительницы Анкары Сенем Йылмазель рассказала, что решение о компенсации также было одобрено.

"В нашем гражданском законодательстве причины развода делятся на две: специальные причины развода и общие причины развода. Общие причины для развода — это любые причины, которые делают совместную жизнь невыносимой. Ответчик не принимал душ, то есть принимал его очень редко. Зубы он чистил один-два раза в неделю. Поэтому мы подали иск о разводе. Суд первой инстанции решил, что ответчик полностью виноват, а истец безупречен. Мы подали иск о разводе с выплатой материальной и моральной компенсации. Было решено выплатить моему клиенту компенсацию в размере 500 тысяч лир. Это решение поступило в вышестоящие судебные инстанции", — заявила она.

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