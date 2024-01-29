История для киносценария: найден "бесценный" шедевр, бесследно исчезнувший 55 лет назад (фото)

ФБР вернуло картину законному владельцу Фрэнсису Вуду. Никаких обвинений по этому делу не выдвинуто, ведь все фигуранты уже умерли.

"Безценная" картина известного британского художника Джона Опи, которая была похищена известным политиком при участии мафиози более полувека назад, наконец вернулась к законному владельцу — 96-летнему Фрэнсису Вуду из Ньюарка (США). Об этом пишет издание The Salt Lake Tribune.

Сообщается, что шедевр под названием "Школьная учительница" (1784) исчез из дома семьи Фрэнсиса Вуда после ограбления в 1969 году. Трио воров проникло в жилище, чтобы похитить у него коллекцию монет, но им помешала сигнализация.

Шедевр исчез из дома семьи Фрэнсиса Вуда после ограбления в 1969 году. Фото: AP

В тот день на место происшествия прибыли полицейские и депутат городского совета Энтони Империале. Узнав о ценном произведении искусства, он приказал своим сообщникам из мафии прибрать его к рукам.

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Через месяц Империале, который умер в 1999 году, якобы приказал грабителям — Джеральду Фести, Джеральду Доннерстагу и Остину Костильоне — вернуть шедевр, который отец Вуда приобрел в 1930-х годах за 7500 долларов. Но так не случилось.

Лишь через 6 лет после кражи правда раскрылась благодаря показаниям одного из преступников. Впрочем, сам Империале, который к тому времени успел стать сенатором штата и баллотироваться на пост мэра Ньюарка, чудом избежал наказания.

Лишь спустя 6 лет после кражи правда раскрылась благодаря показаниям одного из преступников. Фото: AP

ФБР вернуло картину законному владельцу Фрэнсису Вуду. Никаких обвинений по делу не выдвинуто, ведь все фигуранты уже умерли.

"Это просто удивительная история, достойная киносценария", — резюмировал агент ФБР Гэри Франс.

Кстати, другие работы авторства Джона Опи выставлялись на продажу на таких аукционах, как Sotheby's и Christie's. Одна из них — почти за 1 миллион долларов.

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