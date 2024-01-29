Как это возможно: на фото с пляжа 1940-х годов найден "путешественник во времени"

Если присмотреться, то можно заметить, что один из мужчин в коричневом костюме резко выделяется среди других.

Архивный снимок, сделанный на одном из британских пляжей во время Второй мировой войны, стал поводом для оживленной дискуссии в соцсетях. Об этом пишет издание Express.

На фотографии 1943 года показано, как загорают и купаются посетители пляжа в Корнуолле. Однако среди них есть один странный персонаж с предметом, очень напоминающим современный смартфон.

Сообщается, что снимок был сделан на пляже Тауэн в Ньюквее. Если присмотреться, то можно заметить, что один из мужчин в коричневом костюме резко выделяется среди других. Он увлеченно взаимодействует с устройством, очень похожим на современный телефон.

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Многие из пользователей сети увидели в этом "доказательство" существования путешествий во времени. "Похоже, что этот парень проверяет телефон в 1940-х!" — пишет один из комментаторов. "Хороший улов. Очевидно, что это путешественник во времени с мобильным устройством", — отмечает другой.

Впрочем, скептики считают эту версию полной чушью. По их мнению, на самом деле человек на фото просто скручивает в руках сигарету, поэтому ничего мистического в кадре нет.

"Это бессмысленные фантазии", — резюмируют они.

Кстати, это далеко не первая история, спровоцировавшая дискуссии о путешествиях во времени.

Ранее Фокус сообщал, что самопровозглашенный "путешественник во времени с 2671 года" Ино Аларик назвал даты крупнейших стихийных бедствий. По его прогнозам, вскоре может произойти несколько экологических катастроф, в результате чего 2023 и 2024 годы станут "худшими в истории". Зрители TikTok разделились во мнениях, может ли это быть правдой.

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