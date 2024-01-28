"Выжила и ждала": в Херсоне потерявшаяся во время боев кошка через год вернулась к хозяйке (видео)

Домашняя питомица, несмотря на длительную разлуку, узнала свою хозяйку и сразу нашла общий язык с другими животными в семье.

Кошка, которая, испугавшись взрывов незадолго после деоккупации Херсона, сбежала из дома и потерялась, вернулась к своей хозяйке через год и два месяца разлуки. Видео разместила на своей странице в социальной сети TikTok фотограф Екатерина Кикоть.

Она рассказала, что ее кошка пропала после деоккупации Херсона, когда начались обстрелы Антоновки с левобережья. Дом женщины также пострадал от артиллерийского огня, а сама Екатерина с близкими и домашними животными едва выжила. После этого ей пришлось покинуть дом и переехать в другой район города.

"Я постоянно пересматривала фото всех котов из Антоновки. После подрыва Каховской ГЭС ездила домой с надеждой найти ее. Но ее не было. И вот внезапно, через год и два месяца после исчезновения, я вижу ее фото — она жива и в Антоновке. Это был шок, невероятное чудо и куча слез. Ехать в зону ежедневных обстрелов страшно, но можно ли было иначе? Она выжила и ждала нас", — написала Екатерина Кикоть.

На видеокадрах, размещенных женщиной, видно, как кошку везут домой в переноске. Животное трется о решетчатую дверцу. А дома кошка спокойно выходит из переноски и начинает "общаться" с остальными домашними животными в семе — собаками. Также Екатерина Кикоть показала, как гладит свою кошку и играет с ней.

Видео набрало множество просмотров, а в комментариях украинцы назвали неожиданное возвращение домашней любимицы домой настоящим чудом.

Напомним, в начале января мы писали о том, что кот вернулся домой через 7 лет после исчезновения. Сообщается, что заблудившегося котика в свое время приютили работники фабрики, и он прожил там в небольшом сарайчике последний год. Где животное было до этого, никто не знает.

А в конце ноября 2023 года СМИ писали о том, что кот вернулся домой через 11 лет после исчезновения. Ключевую роль в возвращении кота домой сыграл вшитый в него микрочип со всей необходимой информацией.