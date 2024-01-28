"Из-под пуль — во Францию": зоозащитники эвакуировали из Украины троих львов (фото)

Украинские львы теперь начинают свою новую жизнь в Бургундии, где они воспользуются вольером площадью 5000 м² после адаптации.

Три льва — один самец и две самки — были перевезены из Украины в зоологический парк возле города Дижон в регионе Бургундия (Франция). Путешествие заняло около 88 часов, сообщает медиа BILD.

Самец Атлас был 18-месячным львенком, его забрала под опеку женщина, которая ухаживала за ним с рождения. Она объяснила, что в последнее время животное начало проявлять агрессивное поведение, вероятно, из-за частых звуков выстрелов. Поэтому было принято решение подыскать льву новый дом. Кроме того, у дикой кошки были неудовлетворительные условия содержания: лев бегал по кругу с другим львенком в клетке площадью всего 12 м².

Лев Атлас жил в неподходящих для него условиях Фото: IFAW

Во францию также эвакуировали львиц по имени Луладжа и Королева. Им около двух лет; обе были спасены из зоны конфликта в Донецкой области.

Эту львицу вывезли из-под обстрелов в Донецкой области Фото: Parc de l'Auxois

Львы были временно размещены в центре охраны дикой природы под Киевом, а затем при содействии Международного фонда защиты животных перевезены на польско-украинскую границу. Оттуда их перевезли во Францию. Украинские львы начинают свою новую жизнь в Бургундии. Животных разместили в парке Оксуа — крупном природном центре, площадью 40 гектаров, насчитывающему около 500 животных. После адаптации львы будут жить вместе в вольере площадью 5 тысяч квадратов.

Напомним, в начале января стало известно, что в Киеве в результате обстрелов пострадала львица. По словам волонтеров, обломки ракеты упали в 300 метрах от вольера львицы. Она не травмировалась физически, однако получила контузию. Сейчас львица получает необходимое лечение.

А в 2020 году стало известно, что харьковчанин держит у себя дома взрослого льва. Круглосуточно за животным ухаживают 2 человека, а ночью хищник гуляет по территории дома.