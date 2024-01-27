"Если честь задета": поправка к закону позволит сенаторам США вызывать друг друга на дуэль

Сенатор Ник Шроер предложил довольно необычную поправку к закону родного штата. Документ попал в соцсети и вызвал бурную волну обсуждений.

Член Сената штата Миссури Ник Шроер предложил изменить правила, которые, если будут приняты, позволят сенаторам вызывать друг друга на дуэль. Об этом сообщили представители демократической партии штата в X (ранее Twitter).

Политик считает, что улаживать разногласия с помощью физического воздействия это хорошая идея.

Предложенная им поправка попала в соцсети и вызвала бурную волну обсуждений.

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"Если честь сенатора задета другим сенатором до такой степени, что ее невозможно восстановить то он может исправить оскорбление, нанесенное его чести, вызвав оскорбившего его сенатора на дуэль. Доверенный представитель оскорбленного сенатора, известный как секундант, должен отправить письменный вызов сенатору обидчику. Оба политика должны договориться об условиях дуэли, включая выбор оружия, что должно быть засвидетельствовано и обеспечено их секундантами. Дуэль должна состояться в здании сената в час полудня в день, о котором договорились стороны", — гласит поправка.

Предложенная сенатором поправка попала в соцсети и вызвала бурную волну обсуждений Фото: X (Twitter)

Джейми Мерфи, руководитель аппарата Шроера, сообщил журналистам, что сенатор глубоко заинтересован в восстановлении чувства чести в Сенате Миссури. По его словам, идея дуэли, возможно, была предложена в метафорическом смысле, ее суть заключается в воспитании уважения и напоминании членам сената о том, что слова, сказанные во время дебатов, могут иметь реальные последствия.

"Пока личные споры не найдут разрешения, а настоящие лидеры не сделают шаг вперед, чтобы первыми отбросить личные чувства ради блага Миссури, мы будем продолжать предлагать пути решения", — заявил Мерфи.

Издание Newsweek отмечает, что Шроер является членом фракции, в которую входят шесть других сенаторов. Группа также хочет сократить бюджет штата и внести изменения в финансирование образования, включая программу налоговых кредитов для оплаты стипендий в частных школах.

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