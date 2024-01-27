Опасная набережная: мужчина упал с высоты, заснув во время езды на электроскутере

Старший коронер Найджел Парсли вспомнил курьезный случай и предупредил городской совет, что подобное может повториться в будущем, если не будут установлены барьеры или предупреждающие знак.

В Великобритании мужчина, передвигавшийся на скутере, умер после того, как заснул и съехал с набережной прямо в море. Об этой истории вспоминает британское издание Metro.

Джон Грей получил множественные переломы ребер после падения на пляже Феликсстоу в Саффолке с высоты нескольких футов на песок внизу.

Мужчина умер через четыре дня, 13 июля 2022 года, после развития дыхательной недостаточности.

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Недавно старший коронер Найджел Парсли вспомнил курьезный случай и предупредил Совет Восточного Саффолка, что подобные падения могут произойти в будущем, если не будут установлены барьеры или предупреждающие знаки. Он написал в отчете о предотвращении будущих смертей, что мистер Грэй умер потому, что не было никакого барьера, чтобы предотвратить падение.

Иллюстративное фото Фото: Mobility Scooters

Мистер Парсли сказал, что на дознании были заслушаны показания о том, что высота падения с края набережной на песок в том месте, где упал мужчина составляла примерно пять футов (1,5 метра). Суду сообщили, что в ряде мест высота от края набережной до земли могла меняться.

В отчете отмечается, что необычные условия прилива и/или погодные условия могут значительно изменить расстояние падения за короткий промежуток времени. Поэтому в местах повышенного риска следует установить постоянные барьеры. В других местах нужно использовать знаки и/или нарисованные метки, чтобы подчеркнуть риск потенциального падения. Совет Восточного Саффолка должен ответить на отчет Парсли до 15 марта.

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