Стоял и смотрел: мужчина поджег мотоцикл соседа, чтобы согреться (фото)

Во время ареста Кишан Кумар рассказал сотрудникам полиции, что подпалил транспортное средство из-за того, что ему было холодно.

В четверг, 25 января, когда Дели (Индия) охватил пронизывающий холод, мужчина из района Пул Прахладпур предположительно поджег мотоцикл, чтобы согреться. Об этом пишет NDTV.

На опубликованных в социальных сетях кадрах, видно, как Кишан Кумар поджигает мотоцикл, припаркованный в переулке в блоке GC. Мужчина некоторое время стоял перед горящим двухколесным транспортом.

"Около трех часов ночи Кумар поджег мешок, хранившийся на мотоцикле Hero Splendor, с помощью спичек", — сказал офицер полиции.

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Заметив, что мотоцикл горит, его владелец и еще один сосед вышли из своих домов и вызвали правоохранительные органы.

"Мы получили звонок в 04:37 утра, и на место была направлена команда. Пожар удалось ликвидировать с помощью пожарных, но к тому времени мотоцикл полностью сгорел", — сказал офицер.

Пожар удалось ликвидировать с помощью пожарных, но к тому времени мотоцикл полностью сгорел Фото: X (Twitter)

По словам полицейских, они установили личность Кумара по записям камер видеонаблюдения и арестовали его в собственном доме. Кумар рассказал полиции, что поджег мотоцикл, из-за того что ему было холодно. Мужчине предъявлено обвинение по статье 435 (Поджог или взрывчатых веществ с целью нанесения ущерба) МПК.

По словам очевидцев, некоторые жители видели, как перед инцидентом он сидел в моторикше, припаркованном неподалеку.

Кумар работает каменщиком и живет со своей семьей в том же квартале, где произошел инцидент. Полиция провела медицинское освидетельствование, чтобы выяснить, не находился ли он под воздействием алкоголя или каких-либо наркотических веществ. Его продолжают допрашивать, сообщили в полиции.

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