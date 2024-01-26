Собаки сходили с ума: женщина убежала из дома, увидев "призрака" на камерах (фото)

Рэйчел Филдс считает, что фигура, которую она увидела на записи с камеры видеонаблюдения, является призраком. Сначало она появилась, а затем "растворилась" в воздухе рядом с уличным фонарем.

43-летняя Рэйчел Филдс из округа Вулф, штат Кентукки, США, утверждает, что на записи камеры видеонаблюдения возле своего дома она увидела "призрака", выходящего из своей могилы. После этого она вскоре съехала. Об этом пишет The Mirror.

Женщина сбежала из "дома с привидениями" после того, как камера видеонаблюдения запечатлела, как собака ее подруги преследует "призрака". По ее словам, существо затем просто "растворилось" в воздухе.

43-летняя женщина утверждает, что в тот момент она ничего не видела из машины, но после проверки камер видеонаблюдения, установленных на крыльце заметила на записи "духа". На видео фигура, которую Рэйчел считает призраком, появляется слева, она идет по дороге, затем исчезает, появляется вновь, а потом "растворяется" в воздухе рядом с уличным фонарем.

Читайте также:

"Живой Нострадамус" пообещал, что люди смогут общаться с мертвыми

Женщину напугал "призрак телезвезды" на семейной фотографии

Роскошный курорт стоимостью $100 млрд превратился в "город-призрак" с пустыми небоскребами

Фигура появляется слева, она идет по дороге, затем исчезает и вновь появляется Фото: Kennedy News & Media

В то время домохозяйка жила в доме своей лучшей подруги в округе Вулф, штат Кентукки, США, но вскоре съехала, так как начала думать, что в нем водятся привидения. Американка считает, что фигура была одним из умерших родственников ее подруги, который похоронен на кладбище по другую сторону дороги.

"Я сидела в своем маленьком миникупере. Я ничего не понимала, пока животные не начали гоняться за чем-то, чего я не могла разглядеть. Собаки сходили с ума, поэтому я вернулась в дом, посмотрела видео и только тогда заметила это. Призрак или дух — неважно. Люди, которые не перешли на другую сторону. Он исчезает не один раз, а дважды, и во второй раз он рассеивается. Оно проходит прямо перед машиной, но я его не видела. Это случилось на главной дороге перед домом. Там есть кладбище. Люди, которым принадлежит этот дом, их семья похоронена там. Я думаю, что это может быть умерший родственник женщины, моей лучшей подруги, которая живет там", — рассказала американка.

Женщина считает, что фигура была одним из умерших родственников ее подруги Фото: Kennedy News & Media

Лучшая подруга Рейчел, которая живет в этом доме, также видела видео и, как сообщается, была шокирована им.

"Моя знакомая увидела ролик, и она, как и я, была в ужасе. Не было никаких вещественных доказательств того, что там вообще кто-то был. Трава мокрая, следов нет, ничего нет. Мы живем в таком отдаленном районе, что здесь никто не ходи по вечерам. Собаки явно что-то заметили. Мы видели, как близко стояла моя машина, а я ничего не заметила изнутри. Для меня это жутковато", — добавила она.

Рейчел признается, что убежала из дома подруги, так как считает, что в нем очень много привидений. Она отметила, что с тех пор как она переехала из того места, с ней больше не происходило ничего жуткого.

Читайте также:

Таинственный "синдром третьего человека" спас жертву теракта 11 сентября

Знакомый заметил леденящую душу деталь на селфи девушки

Древняя дорога унесла жизни почти 100 человек