Женщина подала на развод с мужем после незапланированного свадебного путешествия

Новоиспеченная жена после возращения домой заявила, что ее супруг больше заботился о членах своей семьи, чем о ней. В то же время мужчина заявил, что избранница просто раздувает из мухи слона.

Женщина из города Бхопал штата Мадхья-Прадеш (Индия) подала на развод с мужем всего через восемь месяцев после свадьбы, поскольку супруг обещал ей медовый месяц на Гоа или за границей, но вместо этого повез ее в один из древних городов страны. Об этом пишет NDTV.

Заявление о разводе было подано женщиной в суд по семейным делам, где пара прошла консультацию. Имена супругов не разглашаются.

Консультант из суда по брачным делам Шаил Авасти рассказал местным СМИ, что пара поженилась в мае прошлого года и оба работают ИТ-специалистами. В своем заявлении о разводе женщина указала, что они оба хорошо зарабатывают, а значит, поездка за границу на медовый месяц не является для них большой проблемой.

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Женщина развелась с мужем через 48 часов после свадьбы

Несмотря на отсутствие финансовых трудностей, муж женщины отказался везти ее за границу и настоял на посещении одного из мест в самой Индии. Он заявил, что должен заботиться о своих родителях, после чего пара согласилась провести медовый месяц на Гоа или в Южной Индии. Однако позже он забронировал билеты в Айодхью и Варанаси, не предупредив жену. Мужчина сообщил своей супруге об изменившихся планах лишь за день до поездки, сказав, что они едут в древний город, поскольку его мать хотела посетить побывать там перед церемонией освящения храма Рам Мандира.

Иллюстративное фото Фото: NDTV

Тогда женщина не стала возражать против поездки и согласилась. Однако по возвращении они сильно поссорились, и 19 января дело дошло до семейного суда в Бхопале. В своем заявлении она также утверждала, что ее муж больше заботился о членах своей семьи, чем о ней. В то же время ее муж заявил, что его жена просто раздувает из мухи слона.

В настоящее время пара проходит консультацию в суде по семейным делам Бхопала.

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