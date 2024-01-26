Ищите Моисея: в британском городе обнаружили "признак" скорого конца света (фото)

Жителей напугала вода красного цвета в одном из ручьев. Многие люди поспешили выразить свою обеспокоенность в социальных сетях.

В Великобритании начали расследование "странного происшествия", в результате которого ручей в Бирмингеме стал ярко-красным. Об этом пишет Daily Mail.

В среду, 24 января, один из жителей города заметил, что вода в ручье на лугах Перри Коммон стала похожа на кровь. Городской совет Бирмингема начал расследование необычного явления.

Специалисты по охране окружающей среды также выясняют, почему водоем теперь похож на сцены из фильмов о конце света.

Читайте также:

"Живой Нострадамус" пообещал, что люди смогут общаться с мертвыми

Женщину напугал "призрак телезвезды" на семейной фотографии

Роскошный курорт стоимостью $100 млрд превратился в "город-призрак" с пустыми небоскребами

Необычный цвет ручья вызвал активное обсуждение в соцсетях после того, как Джилли Бермингем, член городского совета написала, что поручает начать расследование этого инцидента.

"Я попросила сотрудников отдела охраны окружающей среды проверить это. На данный момент я не знаю, что это такое. Мне сообщили об этом только вчера вечером. Я разместила это на канале X в основном для того, чтобы предупредить людей, если они будут шокированы, спустившись туда. Я жду ответа, который, надеюсь, будет сегодня или завтра. Они собираются принять срочные меры, чтобы убрать это, хотя не могут этого сделать, пока не узнают, что это такое. Если это была краска, то ее должно быть очень много, чтобы она стала такой темной. Я не знаю, может, это какая-то химическая реакция", — отметила она.

Жителей напугала вода красного цвета в одном из ручьев Фото: BPM Media

Ее сообщение вызвало множество откликов в интернете.

"Что это за чертовщина? Похоже на начало фильма ужасов!", "Когда я вчера вечером сказала "выходите на улицу и раскрасьте город в красный цвет", я не имела в виду это буквально", "Полиция Уэст-Мидлендс должна искать Моисея", — писали люди.

Издание отмечает, что Бирмингем — это город, в котором британский политик, лингвист и поэт Энох Пауэлл произнес свою печально известную речь "Реки крови".

По состоянию на четверг, 25 января, вода в основном вернулась к нормальному состоянию, но некоторые красные остатки все еще видны ниже по течению.

Читайте также:

Таинственный "синдром третьего человека" спас жертву теракта 11 сентября

Знакомый заметил леденящую душу деталь на селфи девушки

Древняя дорога унесла жизни почти 100 человек