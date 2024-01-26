Семейный отдых: туристов привлекает парк аттракционов на территории АЭС (фото)

Wunderland Kalkar прославился своим необычным местом размещения. На недостроенной АЭС есть более 40 аттракционов, несколько отелей и даже ресторан.

В Германии необычный тематический парк с американскими горками, аттракционами и развлечениями для детей расположился на территории атомной электростанции. Туристы могут остаться в отеле или посетить местный ресторан. Об этом пишет Daily Star.

Парк развлечений Wunderland Kalkar может похвастаться местом, не похожим ни на одно другое. На его территории насчитывается более 40 аттракционов и развлечений прямо посреди атомной электростанции. Градирня реактора даже раскрашена под карикатурную горную сцену.

В парке, ориентированном на семейный отдых, есть карусели, аттракционы для детей, колесо обозрения и даже гигантские скалодромы и большие американские горки для любителей острых ощущений. На территории есть даже шесть отелей и ресторан для тех, кто хочет провести в необычном месте длинные выходные.

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Стена для скалолазания на боку градирни Фото: Wikipedia

Издание отмечает, что Wunderland Kalkar не является местом для темного туризма. К счастью, атомная электростанция никогда не функционировала из-за протестов местных жителей и задержек в строительстве, так что это место совершенно безопасно для семейного посещения. Для самых смелых посетителей здесь есть даже стена для скалолазания на боку градирни.

Парк развлечений выделяется не только своим причудливым расположением. В отличие от большинства тематических парков, некоторые блюда и напитки тоже включены в стоимость билета, например картофель фри, мороженое и прохладительные напитки. Однако отзывы на Tripadvisor неоднозначны.

"Парк развлечений был немного устаревшим относительно каруселей и аттракционов, но дети прекрасно провели время. Вся еда и напитки, и даже мороженое были бесплатными", — написал один из посетителей.

Средняя оценка от гостей Wunderland Kalkar составила 3,5 из 5 Фото: tripadvisor

Средняя оценка от гостей Wunderland Kalkar составила 3,5 из 5.

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