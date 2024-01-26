Номера от 11 тысяч гривен: в старых "списанных" автобусах открыли люксовый отель (фото)

Отель предлагает 7 категорий номеров с различными удобствами. Некоторые апартаменты оборудованы даже ванной и кроватью размера "king-size".

Сингапурский The Bus Collective — первый в Юго-Восточной Азии отель, для которого "списанные" городские автобусы переоборудовали под роскошные номера. Об этом пишет издание CNBC.

Для реализации этой идеи было отреставрировано 20 автобусов. Ранее они эксплуатировались оператором общественного транспорта Сингапура SBS Transit. Теперь транспортные средства получили "вторую жизнь" в сфере индустрии гостеприимства.

The Bus Collective занимает 8600 квадратных метров на территории живописного района Чанги Виллидж. Рядом расположены популярные локации — торговый центр Changi Village Hawker Centre, набережная Changi East Boardwalk, часовня и музей Чанги.

Читайте также:

Жители "затопленного" села умоляют о помощи

Постояльцы отеля украли из номера сиденья для унитаза и умывальник

Люди боятся выходить на улицу из-за большого количества скворцов

Отель предлагает 7 категорий номеров с различными удобствами. Цены за ночь стартуют от 398 сингапурских долларов (11,2 тыс. грн). Некоторые апартаменты оборудованы даже ванной и кроватью размера "king-size".

В некоторых апартаментах есть кровать размера "king-size". Фото: The Bus Collective

Среди различных вариантов есть номер Pioneer North с поручнями для пожилых гостей и комната Hamilton Place, приспособленная для посетителей с ограниченными возможностями.

Каждый номер имеет площадь 45 квадратных метров и вмещает до 4 человек. Автобусы полностью модернизированы, однако сохранены некоторые аутентичные элементы, такие как руль, водительское кресло и окна.

Для реализации этой идеи было отреставрировано 20 старых автобусов Фото: The Bus Collective

Туризм, природа и экология

На территории отеля можно забронировать интересные экскурсии, в частности велотур по острову Пулау-Убин и кулинарные мастер-классы.

Идея создания необычного отеля принадлежит сингапурскому турагентству WTS Travel и его партнерам.

"Мы хотели показать, как туризм, природа и экология могут объединиться и стать катализатором для создания уникальных и захватывающих новых впечатлений", — сказал Микер Сиа, исполнительный директор компании.

Он добавил, что миссия проекта — создать прецедент экологически осознанных практик в строительстве и гостиничном бизнесе, а также установить новый стандарт "устойчивой роскоши".

В будущем The Bus Collective планирует расширяться и в других уголках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ванная комната в одном из номеров The Bus Collective Фото: The Bus Collective

Читайте также:

Курортный город назвали "помойкой с видом на море", которая не изменилась за 30 лет

Мужчина живет в заброшенном селе после потопа

Незнакомцы собрали 120 000 фунтов стерлингов, чтобы помочь пенсионерке вернуться в свой дом