Производитель не заметил: покупатели высмеяли в интернете конфеты-сердечки неочевидной формы

Пользователи сети убеждены, что сладкие снеки, которые описываются компанией Reese's как "арахис в розовой глазури", больше похожи на нечто другое.

В начале января американская компания Reese's выпустила ко Дню святого Валентина новые конфеты. Однако неочевидная форма лакомства спровоцировала целую дискуссию после того, как Кинг Джош из США опубликовал в Facebook пост с курьезными фотографиями.

"Reese's подумали, что розовые сердца будут милыми и совсем не похожими на яички", — написал Джош, который живет в Майами и позиционирует себя как свободный художник.

Пост мужчины быстро стало популярным, получив на момент публикации 267 тысяч лайков, а также десятки тысяч комментариев и репостов.

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Пользователи сети убеждены, что сладкие снеки, которые описываются производителем как "арахис в розовой глазури", больше похожи на мужские гениталии.

"Я тоже так подумал. Но все равно съем"

"Сердце или яйца, без разницы. На вкус как арахисовое масло с шоколадом, так что я не против"

"А вдруг они хорошо знали, какой будет реакция потребителей? Проклятые маркетинговые гении"

"Reese's сорвали мне крышу с этими валентинками"

"Они точно не продумали эту идею до конца"

"Эти розовые валентинки от Reese's — это... что-то"

"Дорогой, я могу купить тебе на День святого Валентина розовые вкусные яички", — написала одна из комментаторов, отметив своего бойфренда.

Пост Кинг Джоша из США о новой продукции компании Reese's Фото: Facebook

К слову, Reese's — американский производитель сладостей, известный своими популярными продуктами, в которых сочетается шоколад и арахисовое масло. Компания основана в 1928 году Гарри Ризом и Милтоном С. Херши. Самый известный их товар — Reese's Peanut Butter Cups, состоящие из слоя молочного или черного шоколада, покрытого мягкой начинкой из арахисового масла.

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