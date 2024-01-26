Мужчина хранил во дворе статую греческого бога, которую разыскивали на протяжении 30 лет

Скульптура в хорошем состоянии, хотя все это время хранилась без должного ухода, сообщают эксперты.

Статуя греческого бога, исчезнувшая при таинственных обстоятельствах почти 30 лет назад, неожиданно нашлась во дворе жителя города Луисвилл в американском штате Кентукки. Об этом удивительном случае пишет издание UPI.

Как выяснилось, скульптуру хранил у себя дома мужчина, который в 1996 году участвовал в реконструкции особняка Бельведер — престижного места для проведения мероприятий в центре Луисвилля.

"Папа сказал, что ее выбросили работники строительной бригады. Он спросил, можно ли забрать себе, и ему разрешили. Так эта статуя оказалась в нашем дворе", — рассказал журналистам Дэвид Грир, сын мастера.

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Эксперты отмечают, что в скульптуре воплощен образ греческого бога Пана, который играет на флейте.

"Я понятия не имела, что это такое. Ну, просто какой-то мужчина играет на флейте. Ладно, подумала я, это же искусство", — вспоминает сестра Грира Шери Экл.

Статую разыскивали на протяжении 30 лет

В декабре семейство решило провести собственное расследование и с удивлением для себя выяснило, что отдел искусства мэрии Луисвилля уже много лет ищет это произведение авторства Шарлотты Прайс.

"Дэвид связался с городскими властями и сказал: "Эй, кажется, у нас то, что принадлежит вам". Он решил вернуть статую городу, поэтому мы счастливы, что она снова у нас", — заявила Джессика Кинкейд, директор управления искусства и креативных индустрий.

По ее словам, статуя находится в хорошем состоянии, хотя около 30 лет хранилась без должного ухода. Сейчас ее оценивают эксперты. В ближайшее время городские власти решат, где именно установят это произведение искусства.

Сам Грир рад, что статуя вернулась к законным владельцам.

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