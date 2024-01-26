Океан вынес на пляж тело 200-килограммовой акулы: никто не знает, что за существо ее изуродовало

Сначала тушу идентифицировали как большую белую акулу, но после более тщательного осмотра специалисты определили, что это мако.

Океан вынес на пляж двухметровую акулу с окровавленной пастью. Смертоносную хищницу, которая весит около 200 кг, не удалось спасти и вернуть обратно в воду. Теперь пользователи сети обсуждают, что за существо могло ее так изуродовать. Об этом пишет издание Murcia Today.

Ужасный случай произошел на пляже Плая-дель-Риуэте в Пуэрто-де-Мазаррон на юго-востоке Испании. Смертоносная акула слишком близко подплыла к берегу и задохнулась на мелководье. Пляжники, несмотря на все риски, пытались помочь ей, но было слишком поздно.

На пляж Плая-дель-Риуэте в Испании вынесло тело смертоносной акулы Фото: Facebook /Jose Moreno Raja

Сообщается, что хищницу уже видели за несколько дней до ее гибели. Сначала тушу идентифицировали как большую белую акулу, но после более тщательного осмотра специалисты определили, что это мако.

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Представители данного вида обитают в умеренных и тропических морях по всему миру, однако Международный союз охраны природы классифицирует их как находящихся на грани вымирания. Мако могут достигать 4 метров в длину и весить более 250 кг, отмечают эксперты.

Поскольку выброшенная на берег особь была примерно вдвое меньшего размера, вероятнее всего, это детеныш.

Позже стало известно, что тело акулы было вывезено для утилизации на санкционированную свалку. Остается неизвестным, почему хищница была вся в крови и кто ее так изуродовал.

Океан вынес на пляж двухметровую акулу с окровавленной пастью Фото: Facebook /Jose Moreno Raja

Напомним, ранее Фокус писал, что у побережья популярного пляжа Сорренто в районе залива Порт-Филип, что в Австралии, заметили белую акулу-людоеда длиной около четырех метров. На видео, снятом с дрона, видно, как акула плывет вдоль берега, а местные пловцы, которых эвакуировали из воды, всматриваются в море, пытаясь разглядеть смертоносную хищницу.

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