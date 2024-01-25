Шокоцинно: американцы готовят напитки из снега, который лежит у них во дворе (видео)

Следует трендам в TikTok и американская актриса Риз Уизерспун, которая приготовила необычный рецепт у себя на кухне. Она заявила, что это очень вкусно, после чего ее поклонники начали следовать примеру.

Американцы вместо того, чтобы убирать мешающий снег возле домов, решили сделать из него необычные напитки, которые взбудоражили пользователей интернета. Об этом пишет Mirror.

Это всего лишь очередная тенденция, которая начала захватывать интернет, говорится в материале. Авторы утверждают, что британцы раздражаются из-за неудобства после снегопадов и скоропостижно начинают убирать осадки с дорожек и лобового стекла своего автомобиля. В это же время на другом континенте снег превратили в деликатес.

Одной из тех, кто поделился своеобразным рецептом стала популярная американская актриса Риз Уизерспун. Звезда фильма "Блондинка в законе" и сериала "Утреннее шоу" в своем ролике, который она опубликовала в социальной сети TikTok, заявила, что это очень вкусно, тем самым вызвала негодование у поклонников.

В начале видео можно увидеть, что она зачерпывает снег возле дома в чашки, а потом уже начинает творить на своей кухне.

"Сначала мы разложили снег по чашкам, добавили сироп из соленой карамели и немного шоколадного сиропа. Затем мы решили добавить немного холодной заварки, чтобы придать вкус кофе. Это так вкусно!" — рассказывает американская актриса.

Звезда также добавила, что хотела назвать свое творение "соленым и снежным капучино", однако остановилась на варианте "Шокоцинно".

Авторы материала отметили, что пользователи сети возмутились после рецепта от Риз Уизерспун. Они заявили, что снег не предназначен для того, чтоы его употреблять в качестве пищи. Более того, можно серьезно заболеть. Один из комментаторов также отметил, что он может быть грязным из-за воздуха и ветра.

Нашлись также и те, кому пришелся данным напиток по душе. Они начали "признаваться в любви" этому необычному напитку и поделились своими результатами в интернете.

В целом мнения разделились. Одни считают, что "снежный крем" имеет право на существование, а другие заявили: "Когда у тебя есть степень по микробиологии, а люди в TikTok делают мороженое из снега… Снег — это буквально губка для бактерий".

Напомним, 5 января сообщалось, что звезде TikTok запретили рыть туннель под собственным домом. Женщина по имени Кала планирует построить под своим домом убежище от шторма. Недавно она столкнулась с неодобрением соседей и городской власти.