Владельцу дома с 7-метрвой акулой в крыше запретили сдавать его в аренду (фото)

Билл Хайне установил статую акулы на вершине своего жилья в тайне от всех, без официального разрешения в 1986 году, что вызвало 6-летний спор с городским советом. Сейчас дело отца продолжает его сын.

Причудливый дом, известный как Headington Shark House в Оксфорде (Великобритания), сдавался в краткосрочную аренду в течение последних 5 лет. В пиковые периоды стоимость жилья достигала 1 тысячу фунтов стерлингов за ночь (чуть больше 47 тысяч гривен). Однако недавно владельцу знаменитого дома с 7-метрвой акулой, торчащей из крыши, сообщили, что он больше не может сдавать его на Airbnb. Об этом пишет The Mirror.

К необычному зданию стекались посетители со всего города, чтобы увидеть скульптуру акулы, "проваливающуюся" сквозь крышу. Дом также пользуется большой популярностью среди клиентов Airbnb, в нем могут разместиться до 10 человек, а цена за две ночи проживания достигает 2 тысячи фунтов стерлингов (более 94 тысяч гривен).

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Однако недавно владельцу Магнусу Хэнсону-Хайне приказали убрать скульптуру с участка, поскольку у него нет соответствующего разрешения на строительство. Его отец, Билл Хайне, установил статую акулы на вершине своего дома в тайне, без официального разрешения в 1986 году, что вызвало 6-летний спор с городским советом Оксфорда.

Владельцу дома Магнусу Хэнсону-Хайне приказали убрать скульптуру с участка Фото: SWNS

Когда Билл умер в 2019 году, именно его сын возобновил борьбу своего покойного отца с городскими властями, протестуя против внесения дома в список культурных ценностей. Теперь Магнус не может сдавать дом на Airbnb, потому что не получил разрешения на изменение его использования с постоянного места жительства на временное. По его словам, он обжалует это решение в Национальной инспекции по планированию, и жилье останется открытым для посетителей до тех пор, пока апелляция не будет рассмотрена.

"Мой отец всегда отказывался дать какой-либо окончательный ответ на вопрос, в чем смысл скульптуры. Она была создана для того, чтобы люди сами думали и решали, что такое искусство", — отметил владелец необычного здания.

Ранее Магнус рассказывал о своих опасениях, что включение дома в реестр объектов культурного наследия означает усиление контроля за планированием. Включение здания или объекта в реестр не накладывает на владельцев никаких дополнительных юридических требований. Но Магнус твердо стоял на своем: он не хочет, чтобы его дом был включен в список важных объектов наследия Оксфордского городского совета.

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