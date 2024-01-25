Новый владелец исторического здания шокировал горожан своими новыми фасадами (фото)

Бизнесмена обязали покрасить стены магазина в "более подходящий" цвет, а также убрать все вывески, включая подсветку.

Жителей города Ипсвич, что в Великобритании, возмутил фасад исторического здания, в котором недавно открыли магазин мексиканских сладостей Mexican Candy. Местные власти обязали нового владельца исправить это до конца месяца, пишет издание Metro.

Магазин расположен в здании, имеющем статус памятника архитектуры, поэтому для изменения его внешнего вида нужно подать соответствующее заявление в местные органы власти.

Руководительница городского управления Кэрол Джонс требует, чтобы магазин покрасили в "более подходящий" цвет, а также убрали все вывески, включая подсветку.

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"Это здание использовалось по-разному в течение многих лет, даже как подарочный магазин, но оно еще никогда не выглядело так, как сейчас", — говорит обеспокоенная Кэрол Джонс.

Депутат городского совета Джон Кук согласился с ее мнением и добавил, что правила по перепланировке существуют не просто так и хозяева исторической недвижимости обязаны их соблюдать.

Историческое здание подверглось кардинальной трансформации Фото: SWNS

Владелец этого магазина Абди Мишеван, в свою очередь, уверяет, что уже направил соответствующую заявку в городской совет. Он надеется привлечь дизайнера до середины февраля, если решение будет одобрено.

"Я просто пытался принести хорошую идею в Ипсвич. Много путешествовал по миру, поэтому хотел помочь нашей общине получить доступ к продуктам, которые нельзя приобрести в других местах Великобритании. Когда мы арендовали помещение, то не знали, что здание является памятником и для изменения нужно получить отдельное разрешение. Теперь мы все сделали должным образом", — объяснил предприниматель.

К слову, это здание признали памятником архитектуры еще в 1977 году, учитывая его деревянный каркас и отделку. Ранее здесь располагалась парикмахерская, а фасад был окрашен в серо-голубой цвет.

Так выглядел дом раньше Фото: SWNS

Всего в Ипсвиче насчитывается более 600 зданий и сооружений, имеющих статус памятников архитектуры викторианской и тюдоровской эпох.

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