Братья, "одержимые" викингами, хотят построить Вальхаллу с домами в стиле хоббитов (фото)

Энди и Ник Бертран используют свои навыки, чтобы построить десятки зданий в стиле викингов на своем участке площадью 30 акров. После завершения строительства в их поселении появятся гигантская медоварня и жилые домики.

Братья Энди и Ник Бертран, "одержимые" викингами, превратили свой участок в лесу в США в небольшую деревню в скандинавском стиле, которую они называют Вальхалла. Об этом пишет Daily Star.

Мужчины полностью погрузились в образ жизни викингов. Они даже собственноручно изготовили троны, которые станут центральным элементом их фэнтезийного поселения.

Однако братья не собираются оставлять свою небольшую скандинавскую деревню только себе, поскольку у них есть дополнительные планы по расширению проекта, расположенного в штате Монтана, США. Близнецы намерены предоставить другим людям возможность пожить в "средневековье с современным уклоном".

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Близнецы, управляющие компанией Bertrand Brothers Landscaping & Construction, используют свои навыки, чтобы построить десятки зданий в стиле викингов на своем участке площадью 30 акров. После завершения строительства в Валгалле появятся гигантская медоварня и несколько домиков в скандинавском стиле для краткосрочной аренды, а также каменные руны и резные реликвии.

Энди и Ник рассказали изданию, что их цель — создать круглогодичный кельтский фестиваль. Деревня также будет представлять собой современный взгляд на Средневековье.

Братья Энди и Ник Бертран "одержимые" викингами Фото: Bertrand Brothers/Facebook

Братья являются также самопровозглашенными фанатами Дж.Р.Р. Толкиена. У них день рождения в один день с Бильбо и Фродо Бэггинсами, поэтому они планируют построить на участке несколько домов в стиле Хоббитона.

"Было бы здорово разделить это со всеми и иметь место, где люди смогут по-настоящему погрузиться в скандинавскую культуру и культуру викингов. Мы хотим, чтобы это было полное погружение, полный шаг в сторону от современного мира", — рассказал Ник.

Братья являются также самопровозглашенными фанатами Дж.Р.Р. Толкиена Фото: Bertrand Brothers/Facebook

Близнецы считают, что на завершение их "проекта всей жизни" уйдет 10 лет. Пока что единственными строениями на огромной территории являются высокие деревянные троны, окруженные лисьими мехами и шлемами викингов. Также можно заметить топор воина и черепа различных животных с вырезанными на них кельтскими узлами.

"Мы никогда не живем в современном мире просто так. Он просто недостаточно интересен для нас", — добавил Энди.

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