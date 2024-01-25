"Упал с кровати": мужчина стал миллионером во время круиза по Карибам (фото)
Джером Теста стал одним из пяти победителей лотереи New Year's Millionaire Raffle. Радостную новость мужчина узнал из интернета, находясь на борту круизного лайнера.
39-летний Джером Теста из штата Вирджиния (США) находился в круизе по Карибам, когда узнал, что сорвал джекпот в лотерею New Year's Millionaire Raffle на сумму 1 миллион долларов. Об этом пишет UPI.
Мужчина отметил, что после подобной новости его путешествие превратилось из приятного в "незабываемое".
Житель Оранджа рассказал представителям лотереи Вирджинии, что находился на борту круизного лайнера, когда зашел в интернет и обнаружил, что стал одним из пяти победителей лотереи New Year's Millionaire Raffle. Сумма его выигрыша составила 1 миллион долларов.
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"Моя жена закричала и я упал с кровати. Я до сих пор не могу прийти в себя!" — вспоминает Теста.
Теста, купивший билет в магазине Wawa на Планк-роуд во Фредериксбурге, был вынужден ждать окончания путешествия, чтобы вернуться в домой в Вирджинию и забрать свой приз.
Супруги не стали рассказывать, как они планируют потратить свой выигрыш. Они отметили, что часть приза пойдет на заботу о семье.
Издание отмечает, что еще четыре участника в штате Вирджиния выиграли 1 миллион долларов, включая женщину из Вудбриджа, которая также только что вернулась из отпуска.
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