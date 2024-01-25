Дешево и красиво: женщина превратила гараж родителей в уютный дом для себя и жениха (фото)
Саванна Шокли потратила на материалы 1500 долларов. Это примерно столько же, сколько она и ее партнер тратили на аренду жилья каждый месяц.
В США жительница штата Делавэр превратила гараж своих мамы и папы в уютную однокомнатную квартиру, похожую на коттедж, всего за 1500 долларов, о чем свидетельствует серия недавних видеороликов в TikTok. О своем нетрадиционном жилище 24-летняя Саванна Шокли рассказала изданию Daily Mail.
Девушка, которая является фронтвумен своей одноименной группы Savannah Band, как сообщается, вдохновилась похожим ремонтом гаража, который она провела, живя во Фресно, штат Калифорния, в 2022 году. Она подробно описала переоборудованный гараж в ролике, набравшем более 4,2 миллиона просмотров. После переезда в Делавэр она решила повторить свой "трюк".
Вместе с женихом, братом, дядей и несколькими друзьями девушка отправилась в магазин Home Depot и потратила на материалы 1500 долларов. Это примерно столько же, сколько Шокли и ее партнер тратили на аренду жилья каждый месяц.
Затем они принялись за работу, превращая старый захламленный гараж в жилье своей мечты.
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Сначала влюбленные возвели две стены, отгородив пространство, где Шокли будет жить и работать. После установки гипсокартона и изоляции они уложили пол, состоящий из виниловых панелей с рисунком под дерево из магазина Lowe's. Позже в помещении появился уютный уголок с диванами, кофейным столиком, картинами и прочим. Девушке не пришлось устанавливать сантехнику, крупную бытовую технику или даже полноценную кухню, поскольку рядом находится дом ее родителей.
"У нас здесь есть холодильник и микроволновка. Но мы также пользуемся их кухней, когда нам нужно", — сказала американка.
В ее новом жилье также много фотографий парусников, ракушек, которые она собирала, и других элементов морской тематики.
"Мне нравится, когда в доме царит бохо-пляжная атмосфера. Я живу рядом с пляжем. С тех пор как мы его построили, ко мне часто приходят друзья. Мы хорошо проводим время и всем это нравится", — говорит она.
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