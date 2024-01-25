6-летний мальчик поднял тревогу в аэропорту, забыв о своих игрушечных пистолетах (видео)

Полицейские немедленно остановили маленького пассажира и изъяли его вещи для более тщательного осмотра. Однако проблемная ситуация решилась очень быстро.

6-летний мальчик поднял тревогу в аэропорту города Бурса на севере Турции из-за угрозы терроризма. Служба безопасности обнаружила в его рюкзаке реалистичные игрушечные пистолеты. Об этом пишет местное издание Bursa Basin.

Когда маленький пассажир, которого зовут Селим Кьозе, прошел через рамку металлодетектора, тот обнаружил в его рюкзаке оружие и сработал сигнал тревоги.

Служба безопасности обнаружила в рюкзаке ребенка реалистичные игрушечные пистолеты. Фото: коллаж Фокус

Полицейские немедленно остановили мальчика и изъяли его вещи для более тщательного осмотра. Однако проблема решилась очень быстро — в сумке оказались пластиковые игрушечные пистолеты.

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Этот инцидент попал на видео, снятое очевидцами на мобильный телефон. На опубликованных кадрах можно увидеть, как полицейский с облегчением присел и смеется вместе с ребенком, осматривая его пластиковое оружие. В какой-то момент мальчик даже в шутку нажимает на спусковой крючок.

Мальчик поиграл с полицейскими Фото: YouTube

Сообщается, что 6-летний Селим пришел провести в путешествие своих дедушку и бабушку, они летели в паломничество в священный для мусульман город Мекка в Саудовской Аравии.

Селим провожал своих дедушку и бабушку Фото: YouTube

После непродолжительной "террористической атаки" мальчик еще немного поиграл с полицейскими и попрощался с родными.

Кстати, курьезные случаи в аэропортах случаются регулярно.

Ранее Фокус писал, что одна из пассажирок сняла на видео, как работники авиакомпании American Airlines швыряют багаж в международном аэропорту Майами (США). На ролике показано, как технический работник аэропорта отпускает с длинного металлического пандуса в верхней части незакрытого багажного отделения инвалидную коляску одного из пассажиров авиакомпании, а его коллега ждет внизу и не прилагает никаких усилий, чтобы поймать или хотя бы замедлить ее движение.

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