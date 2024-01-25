Вылезла из решетки климат-контроля: водитель нашел в своем авто метровую змею (фото, видео)

Вероятно, это был обычный древесный уж. Он пролез в салон машины через дверь, открытую на ночь.

Австралийская семья из Квинсленда пережила настоящий шок во время поездки вдоль Elliot Heads Road в Бандаберг, обнаружив в автомобиле настоящую змею. Подробнее об этом курьезном инциденте пишет 7 News.

Во время путешествия отец семейства внезапно вздрогнул и затормозил, закричав детям: "Думаю, в машине змея, она только что попыталась укусить меня!". Пассажиры быстро вышли на улицу и через пять минут увидели, как рептилия выглядывает из решетки климат-контроля.

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"Все начали паниковать. Мы видели, как она выползла из вентиляционного отверстия, но быстро спряталась в другом месте", — вспоминает в интервью журналистам дочь водителя машины Лилли Дивайн.

Напуганным австралийцам пришлось ехать 20 минут домой со змеей в авто.

"Ночью мы оставили одно из окон открытым в надежде, что она уйдет сама. Так и произошло — на утро змеи уже не было", — добавляет Лилли.

Семья считает, что это был обычный древесный уж длиной около метра. Вероятно, он пролез в салон через дверь, которая была открыта на ночь.

К слову, эти пресмыкающиеся распространены во многих регионах Австралии и Папуа Новой Гвинеи. Они неядовитые и охотятся на мелких животных с помощью острых зубов.

Напомним, это уже не первая подобная история. Недавно на борту самолета авиакомпании Thai AirAsia, следовавшего по маршруту Бангкок — Пхукет (Таиланд), шокированные пассажиры заметили змею, которая ползала над багажными полками. Член экипажа пытается поймать рептилию с помощью пластиковой бутылки, но безуспешно. Потом ему таки удается загнать "незваную гостью" в пакет для мусора. Рептилия, вероятно, пробралась на борт в чьей-то ручной клади.

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