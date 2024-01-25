Мальчик 2 года жил сам в квартире без отопления: воровал еду, попрошайничал, но хорошо учился в школе
На суде мать мальчика настаивала, что жила вместе с ним, однако данные мобильной связи, полученные полицией, опровергли эту ложь.
9-летний мальчик в течение двух лет жил один в съемной квартире в деревне Нерсак на окраине города Ангулем, что на юго-западе Франции. Его 39-летняя мать перебралась к своему новому возлюбленному в трех милях оттуда, оставив сына на произвол судьбы. Об этом пишет газета The Times.
На прошлой неделе безответственная мать ребенка была приговорена к 6 месяцам тюрьмы, а вот отцу, проживающему в другом городе, обвинение не было выдвинуто.
Сообщается, что несчастный мальчик фактически выживал сам с 2020 до 2022 года — без горячей воды, отопления и электричества. Он мылся холодной водой, согревался с помощью одеял и спальных мешков, воровал с соседнего балкона помидоры, а также попрошайничал. В конце концов обеспокоенные селяне сообщили об этом в полицию.
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Ранее соседи неоднократно высказывали матери свое беспокойство, однако та отвечала, что заботится о сыне, и просила их не лезть не в свое дело.
По словам сельского головы Барбары Кутюрье, несмотря на тяжелые условия, мальчик хорошо учился, выполнял домашние задания и вообще был примерным учеником.
"Думаю, это была своего рода защитная реакция — говорить всем, что у него все в порядке", — говорит чиновница и добавляет, что никто до последнего не мог догадаться о реальном положении вещей.
На суде мать мальчика настаивала, что жила вместе с ним, однако данные мобильной связи, полученные полицией, опровергли эту ложь.
В свою очередь, соседи чувствуют свою вину, что не вмешались раньше. По их словам, такие досадные истории становятся возможными из-за "анонимности современной жизни".
"Даже если мать пренебрегала своим ребенком, то раньше за ним все равно присматривали родные и соседи. Сейчас этого нет", — сказал один из местных жителей.
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