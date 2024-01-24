Хозяйка потеряла дар речи: пес раскопал во дворе нечто невероятное (видео)

Карина Ирби решила позвонить правоохранителям, чтобы сообщить о возможном преступлении.

34-летней Карине Ирби из Сиднея, что в Австралии, собака принесла жуткую находку. Это произошло в то время, когда известная фитнес-блогерша снимала "распаковку" для подписчиков своей страницы в Instagram.

В какой-то момент женщина услышала крики одной из ее гостей, которая была на втором этаже: "Здесь зубы, зубы!".

"Один из моих псов принес человеческие зубы... Это точно они", — говорит в видео Карина, снимая находку перед своей лестницей.

Под аккомпанемент истерического смеха подруг женщина присела, чтобы лучше рассмотреть остатки. Она сказала, что не уверена до конца в том, что это такое на самом деле.

"Скажите, пожалуйста, это настоящие или поддельные зубы из видеороликов? Не могу дождаться выводов полиции и судмедэкспертизы... Что за чертовщина", — говорится в подписи к видео.

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Затем австралийка положила жуткую находку на белый кусочек бумаги.

"Может, стоит вызвать копов?" — спросила у всех присутствующих взволнованная Карина, а одна из подруг начала звонить общему другу Раяну.

Женщины обсудили свои дальнейшие действия, продолжая осматривать зубы, но не касаясь их. Наконец, позвонили в полицию, чтобы сообщить о возможном преступлении.

"Нам нужно набрать правоохранителям, потому что, похоже, мы обнаружили человеческие останки. Это может быть как-то связано с криминалом", — сказала подруга Карины после разговора с "детективами".

34-летней Карине Ирби из Сиднея пес принес "человеческие зубы" Фото: Instagram

Пост Ирби собрал более 6 тысяч лайков и множество комментариев.

"Я работаю в сфере ухода за умершими, поэтому постоянно имею дело с различными частями человеческого тела. Так вот, эти зубы выглядят, как настоящие"

"Верхний слой выглядит так, будто это грязь или процесс разложения, но зубы никогда не разлагаются полностью после смерти"

"Немедленно верните зубной фее"

"А что делать, если вдруг кого-то убили в саду, а пес принес зубы этой жертвы?"

"Так это же собачьи!"

"Тот, кто говорит, что это собачьи зубы, никогда не имел ни собаки, ни собственных зубов. Друзья, пересмотрите фото в Google"

К слову, на сайте местной полиции указано, что в случае обнаружения нельзя трогать человеческие останки. Кроме этого, не рекомендуется сфотографировать их, а также разглашать место нахождения.

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