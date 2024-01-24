Кричала от боли: модель "окаменела" после операции по увеличению груди (фото)

Медперсонал снял с пациентки швы без обезболивания, а потом у нее развился некроз.

22-летняя модель Хлоя Роуз пережила "адскую боль" и нуждалась в экстренной операции после того, как хирурги в Стамбуле удалили слишком много ткани на ее груди. Это привело к нарушению кровообращения и ряду других проблем, пишет газета Telegraph & Argus.

Хлоя говорит, что была "охвачена ужасом и травмирована" после пережитого. Ее операция должна была длиться 90 минут, но заняла целых пять часов.

Врачи сказали, что все прошло хорошо, но когда пациентка пришла в себя, то кричала от невыносимой боли.

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По словам сестры Хлои, Коллетт Пикеринг, медперсонал снял с пациентки швы без обезболивания, а потом у нее развился некроз.

22-летняя модель Хлоя Роуз после операции Фото: GoFundMe

Чтобы как-то помочь пострадавшей оплатить профессиональную медицинскую помощь, был объявлен благотворительный сбор средств на платформе GoFundMe. Благодаря пожертвованиям удалось собрать более 8 тысяч фунтов стерлингов.

"Я сейчас жду экстренную операцию. Пережила ужас. Даже не могу достаточно поблагодарить всех, кто помог мне спастись. Нет слов", — написала Хлоя в своих соцсетях.

22-летняя модель Хлоя Роуз до и после операции Фото: GoFundMe

Модель из Галифакса объяснила, что решилась на операцию, потому что хотела хорошо выглядеть и лучше себя чувствовать. Женщина выбрала именно Турцию для хирургического вмешательства, чтобы сэкономить, поскольку аналогичная процедура в Великобритании обходится значительно дороже.

Депутат парламента от Галифакса Холли Линч заверила пострадавшую, что МИД Великобритании занимается этим делом.

Хлоя была недовольна своей внешностью Фото: GoFundMe

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