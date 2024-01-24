"Травма на всю жизнь": туристка проснулась в арендованной квартире с двумя незнакомцами

Девушка подала жалобу в сервис, занимающийся арендой жилья, и предоставила все необходимые доказательства, включая полицейский протокол.

Туристка, которую зовут Кайя, получила "травму на всю жизнь", проснувшись в съемной квартире с двумя незнакомыми мужчинами. Об этом курьезном случае девушка рассказала на своей странице в TikTok.

В вирусном ролике, собравшем более 705 тысяч просмотров, Кайя говорит, что во время недельного отпуска вместе со своей семьей сняла квартиру в Сан-Диего, что в США.

Все было хорошо, пока однажды рано утром она не услышала чьи-то голоса.

Читайте также:

Тайник с сотнями монет, найденный в простынях во время уборки, продали на аукционе

Пряталась 200 лет: возле пешеходной дорожки нашли уникальный цветок

Была напугана: женщина нашла старинный чемодан за потайной дверью в новом доме

"В гостиной появилось двое незнакомых мужчин, которых я никогда раньше не видела. Они кричали на нас: "Что вы здесь делаете? Это наш дом! Зачем вы вломились сюда?" — вспоминает девушка и добавляет, что эти люди обвинили ее семью в незаконном проникновении в жилье.

Чтобы решить конфликт, родители девушки показали незнакомцам подтверждение бронирования.

"Приехала полиция. Мы показали им бронь. Правоохранители задали несколько вопросов и сказали: "Ну ладно, спокойной ночи". И уехали", — рассказывает Кайя.

Кайя стала жертвой недобросовестных арендодателей Фото: TikTok

Путешественница подала жалобу в сервис VRBO, занимающийся арендой жилья, и предоставила все необходимые доказательства, включая полицейский протокол.

"Звучит ужасно. Мне очень жаль это слышать", — ответили сотрудники компании.

В комментариях пользователи TikTok посоветовали девушке обратиться в суд.

"Никаких AirBnB или VRBO. Только отели. Такие вещи случаются постоянно. Они не могут контролировать арендодателей"

"Поставьте этой арендной площади одну звезду и добавьте критический комментарий"

"У нас городской совет утверждает краткосрочную аренду и, если нужно, требует от владельца подать официальное заявление. Обратитесь в государственные органы, они могут отозвать лицензию"

"Опубликуйте адрес этого арендодателя и имя менеджера, чтобы никто больше не попал в такую ситуацию. Мне жаль, что вы пережили этот травматический опыт"

"Однажды я заехал в хостел в 11 вечера и увидел грязные простыни и беспорядок на кухне. Уборщицы не приходили. Я позвонил владельцу, и он накричал на меня!"

Кайя ответила одному из комментаторов, что обращалась к профессиональному юристу за помощью.

"Адвокат сказал, что у нас есть основания требовать компенсацию. Надеюсь, не придется заходить так далеко", — добавила она.

Читайте также:

"Вы умрете": мужчина нашел зловещее фото на чердаке дачного дома

Жуткая "капсула времени": старинный коттедж с ценными вещами не трогали годами

Родители напуганы: "проклятая" кукла вернулась в дом после того, как ее дважды выбросили