Настоящее чудо: ребенок родился с помощью кесарева сечения уже после смерти матери (фото)

Девочка была в смертельной опасности из-за недостатка кислорода, но ее удалось спасти. Сейчас ребенок находится под наблюдением медиков в больнице.

Младенец-сирота чудом появился на свет в секторе Газа после гибели матери в результате бомбардировки. Врачи извлекли ребенка из тела погибшей матери Ханади Абу Амши путем кесарева сечения. Об этой истории написало издание Metro.

Малышку доставили в больницу в конце декабря. После гибели матери девочка была в смертельной опасности из-за недостатка кислорода, но ее удалось спасти. Сейчас новорожденная находится в отделении интенсивной терапии больницы Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах.

За новорожденной ухаживают в отделении интенсивной терапии больницы Аль-Акса Фото: Wafa News Agency

Как сообщается, пока что родственников младенца найти не удалось. После выздоровления девочку отдадут на усыновление.

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Вместе с тем, многие пациенты бегут из больницы Аль-Акса, опасаясь за свою жизнь.

"Здесь нет ни морфия, ни портативного кислорода. Мы не можем даже облегчить муки умирающих", — рассказала одна из врачей.

Девочка стала сиротой еще до своего рождения Фото: Wafa News Agency

Мать девочки, как отмечают журналисты, погибла во время наступления Армии обороны Израиля, которое началось в ответ на теракт, устроенный ХАМАС в октябре.

С начала боевых действий в секторе Газа родилось в нечеловеческих условиях около 20 тысяч младенцев. По словам заместителя главы ЮНИСЕФ Теда Чайбана, ситуация в анклаве давно вышла из-под контроля.

С начала боевых действий в секторе Газа родилось в нечеловеческих условиях около 20 тысяч младенцев Фото: Wafa News Agency

В понедельник ЦАХАЛ объявил о начале масштабной операции по захвату Хан-Юниса — главного города на юге сектора Газа.

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