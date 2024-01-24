Пролежали на дне 400 лет: показали сокровища с самого ценного в мире затонувшего корабля (фото)

Три ювелирных изделия сохранились практически в идеальном состоянии — атошский крест, царская держава и кольцо Аточа.

В Нью-Йорке на зимней выставке The Winter Show демонстрируют сокровища самого ценного в мире затонувшего корабля — спустя 400 лет после того, как они затонули на дне моря у побережья Флориды (США). Об уникальных украшениях написало издание Daily Mail.

Среди самых ценных экспонатов — изумрудный крест, царская держава и золотое кольцо с изумрудами. Сообщается, что эти артефакты были найдены на месте крушения испанского галеона Nuestra Señora de Atocha, принадлежавшего испанскому королю Филиппу IV.

Изумрудный крест с испанского галеона Nuestra Señora de Atocha Фото: The Winter Show

Согласно документам, корабль покинул Гавану в начале сентября 1622 года. На борту находилось 265 человек, а также 40 тонн серебра, золота и других драгоценностей, вывезенных из Колумбии, Перу, Мексики и Венесуэлы.

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Во время шторма всего через несколько дней после начала рокового плавания галеон и его судно-собрат "Санта Маргарита" затонули. Сотни людей погибли, в том числе состоятельные колонизаторы.

Груз из золота, серебра, меди, табака и драгоценных камней был настолько огромным, что на его погрузку на борт ушло аж два месяца. Большая часть сокровищ была добыта на колумбийской шахте Мусо, сегодня они оцениваются почти в 1,1 миллиарда долларов.

В течение шести десятилетий испанские спасатели безуспешно искали потерянные драгоценности. И только в 1969 году бывший фермер-птицевод Мел Фишер начал неустанные исследования и в результате обнаружил, что они "похоронены" на морском дне в 30-70 милях к западу от Ки-Веста.

Основная часть сокровищ в корпусе корабля была обнаружена в июле 1985 года. Тогда же удалось поднять на сушу 70 фунтов колумбийских изумрудов, 180 тысяч серебряных монет, 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков и коллекцию венесуэльских жемчужин.

Три ювелирных изделия сохранились практически в идеальном состоянии — атошский крест (The Atocha Cross), царская держава и кольцо Аточа (Atocha Ring). Именно они стали украшением нынешней зимней выставки в Нью-Йорке.

Царская держава и перстень Аточа Фото: The Winter Show Царская держава и перстень Аточа Фото: The Winter Show

Исторические экспонаты будут представлены на The Winter Show в Park Avenue Armory до 28 января.

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