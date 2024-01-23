"Господь велел нам": власти США обвиняют пастора онлайн-церкви в присвоении $1,3 млн (фото)

Илай Регаладо и его жена продавали собственную криптовалюту INDXcoin прихожанам своей церкви. Часть полученных денег они потратили на Range Rover, роскошные сумки, драгоценности, помощницу по хозяйству, аренду яхт и приключения на снегоходах

Власти США обвинили пастора из Колорадо в присвоении 1,3 млн долларов в криптовалютной схеме. Более 300 человек купили INDXcoin, криптовалюту, созданную служителем Бога и продаваемую через его онлайн-церковь, которая была признана неликвидной и практически ничего не стоящей. Об этом пишет NBC News.

Сам пастор рассказал последователям в видеообращении, что "Господь велел ему это сделать".

Илай Регаладо и его жена продавали свою криптовалюту INDXcoin христианским общинам в Денвере, говоря, что Бог сказал ему, что люди станут богатыми, если вложат деньги, говорится в заявлении Отдела ценных бумаг Колорадо, опубликованном в четверг, 18 января.

В документах также утверждается, что INDXcoin собрал почти 3,2 миллиона долларов. По меньшей мере 1,3 миллиона долларов из этой суммы достались непосредственно Регаладо или были использованы для их личной выгоды, говорится в жалобе, поданной во вторник (23 января) в окружной суд округа Денвер.

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В видеообращении к своим последователям на прошлой неделе служитель церкви заявил, что обвинения в том, что он прикарманил часть денег своих прихожан, "являются правдой".

"Из 1,3 миллиона долларов полмиллиона долларов ушло в налоговую службу, а несколько сотен тысяч долларов пошли на ремонт дома, который нам велел сделать Господь", — сказал он в видео.

Супружеская пара также якобы потратила средства инвесторов на Range Rover, роскошные сумки, драгоценности, помощницу по хозяйству, аренду яхт и приключения на снегоходах, говорится в жалобе. Супругам были предъявлены обвинения в нарушении положений Закона о ценных бумагах Колорадо, направленных на борьбу с мошенничеством.

Более 300 человек купили INDXcoin, криптовалюту, созданную служителем Бога и продаваемую через его онлайн-церковь Фото: INDXCoin

Комиссар по ценным бумагам Колорадо Тунг Чан заявила, что подала гражданское обвинение в мошенничестве после того, как к ней обратились люди, которые инвестировали и потеряли свои деньги из-за вложений в INDXcoin.

"Мы утверждаем, что господин Регаладо воспользовался доверием и верой своей собственной христианской общины и что он продавал им заоблачные обещания богатства, когда продавал им по сути ничего не стоящие криптовалюты", — говорится в заявлении Чан.

Неликвидные и практически ничего не стоящие

Издание отмечает, что Регаладо утверждал, что Бог сказал ему, что инвесторы станут богатыми, если вложат деньги в INDXcoin, рекламируя его как инвестицию с низким риском и высокой прибылью, привязанную к средней стоимости 100 крупнейших криптовалют.

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В действительности криптовалюта была неликвидной и практически ничего не стояла. Монета была доступна только на бирже Kingdom Wealth Exchange, которую семья Регаладо закрыли. Теперь валюту нельзя продать нигде.

Илай Регаладо и его жена продавали свою криптовалюту INDXcoin христианским общинам Фото: NBC News

"Мы поверили Богу на слово и продали криптовалюту, не имеющую четкого выхода. Мы до сих пор верим в то, что Бог сотворит чудо. Бог сотворит чудо в финансовом секторе", — сказал Регаладо в своем видеообращении.

В комментариях к видео Регаладо десятки людей продолжают уверять его в том, что Господь "повернет ситуацию вспять".

Маркетинг, основанный на вере

Регаладо было 22 года, и он отбывал тюремный срок за "разгон автомобилей", когда 20 лет назад вера призвала его стать пастором, рассказал он в подкасте на YouTube. Мужчина начал проповедовать в онлайн-церкви Victorious Grace Church, где он и его жена числятся единственными двумя сотрудниками.

Регаладо, у которого не было опыта работы с криптовалютами или биржами, сказал, что божественное вдохновение призвало его запустить INDXcoin и Kingdom Wealth Exchange.

"В октябре 2021 Господь показал мне эту криптовалюту. Он сказал, чтобы я отнес это моим людям для передачи богатства", — заявлял Регаладо в августе 2022 года.

Мужчина заявил, что сам Господь показал ему криптовалюту Фото: Reddit

Пастор рекламировал INDXcoin на презентациях в своей церкви и в других, которые он нашел через других пасторов, говорится в судебном иске. С июня 2022 года по апрель 2023 года криптовалюта собрала почти 3,2 миллиона долларов, продавая незарегистрированные ценные бумаги, говорится в жалобе.

В видеороликах на YouTube-канале INDXcoin Регаладо цитирует библейские стихи, советуя инвесторам ожидать "чуда" в ожидании "Божьего плана". Мужчина также говорил инвесторам, что они будут "отдавать десятину" и "сеять" в фонды, помогающие вдовам и сиротам, но средства в основном уходили в карманы пастора и его жены.

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